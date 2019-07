Unde a ajuns sa joace varul Simonei Halep! A fost trimis de Viitorul sa lupte pentru promovare

Dimciu Halep are 19 ani si joaca atacant.

Articol publicat de Gabriel Chirea



Dimciu Halep (19 ani) este var primar cu Simona. El a inceput fotbalul la Academia Hagi, apoi a fost promovat la Viitorul Constanta, si evolueaza pe postul de atacant sau extrema stanga. Pana in aceasta vara, el s-a antrenat cu echipa de seniori a clubului lui Gica Hagi si a jucat in Liga Elitelor U19 si in UEFA Youth League. In luna mai, el a castigat campionatul national rezervat juniorilor U19, 3-1 in finala cu Dinamo, si a pierdut finala Cupei Romaniei U19, 1-3 cu CFR Cluj.

De doua saptamani, Dimciu se antreneaza cu Dunarea Calarasi, unde a fost imprumutat pentru un sezon. Desi Dunarea Calarasi spera ca FRF sa o reprimeasca in Liga 1, Comisia de Disciplina doar a amendat cu 20.000 lei pe FCSB pentru implicarea financiara a lui Gigi Becali si a nepotului sau, Vasile Geambazi, la Academica Clinceni.



DUNAREA CALARASI ARE ANTRENORU NOU SI A REMANIAT LOTUL



Dupa retrogradarea directa dramatica din ultima etapa a play-off-ului Ligii 1, calarasenii l-au schimbat pe Dan Alexa cu Cristi Pustai, care va fi ajutat de Cristian Todea (secund), Mirel Condei (secund), Dorin Rosca (antrenor cu portarii) si Liviu Rusu (preparator fizic), iar lotul a fost remaniat din temelii. In perioada 9- 21 iulie, „galben-albastrii” s-au mutat in Bulgaria, la Bansko, unde efectueaza un cantonament.

La capitolul plecari se regasesc: Gabriel Iancu, Najib Amari, Hamidou Keita, Steliano Filip (Viitorul), Alin Dobrosavlevici (Chiajna, imprumut incheiat), Valentin Munteanu (Gloria Buzau), Alexandru Bourceanu (FC Voluntari), Stelian Cucu (Chindia), Junior Mapuku (FK Sabail), Srdjan Luchin (Hermannstadt), Nicolae Calancea (Ac. Clinceni), Alexandru Munteanu, Cristian Sarghi (Petrolul), Catalin Straton (Dinamo), Selim Ben Djemia, Filip Gligorov, Constantin Nica, Conor Henderson, Abdelhakim Omrani, Mediop Ndiaye (situatii contractuale incerte), Daniel Benzar, Gabriel Enache, Gabriel Simion, Stefan Vladoiu si Ianis Stoica (imprumuturi incheiate).

De cealalta parte, jucatorii nou sositi sunt: Ariel Lopez (Internacional de Madrid), Matheus Dias Ceschin (NK Ankaran), Stefan Krell (SV Horn), David Stoppacher (Swarowski Tirol), Thaer Bawab, Alessandro Caparco (Concordia Chiajna), Cristian Raiciu (Panduri), Alin Mutu (Aerostar Bacau), Alexandru Sabangeanu, Dimciu Halep (imprumutat, Viitorul), Levent Oltay, Catalin Magureanu (imprumutati, Dinamo), Stefan Pacionel, Salvatore Marrone (imprumutati, FCSB), Andrei Zete (CSU Craiova), Alexandru Dobre (Inainte Modelu) si Laurentiu Manole (FC Voluntari).