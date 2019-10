Organizatorii Roland Garros incep sa isi numere banii! Ce nume IMENS din tenisul masculin a anuntat deja ca va participa la Roland Garros in 2020

Din articol Ce turnee va juca Roger Federer in 2020

Roger Federer si-a anuntat participarea la Roland Garros 2020.

Elvetianul a castigat Openul Francez o singura data, in 2009 si tinteste al doilea titlu la Paris, insa va avea o misiune dificila in cazul in care Novak Djokovic si, mai ales, Rafael Nadal vor fi prezenti in capitala Frantei.

Federer a castigat o singura data Roland Garros, cand l-a invins in finala RG 2009 pe Robin Soderling – omul care i-a provocat prima infrangere lui Rafa pe zgura de la Paris -, scor 6-1, 7-6, 6-4.

Federer nu a jucat la Roland Garros in editiile 2016, 2017 si 2018 ale competitiei franceze, dar a revenit in forta in acest an, cand a fost oprit in semifinale de cel care avea sa castige al 12-lea titlu la Paris, Rafael Nadal, zis si „Regele Zgurii.”

„Probabil nu voi juca prea multe turnee inainte de Roland Garros, mai ales tinand cont ca voi juca la Jocurile Olimpice. Voi juca probabil la Roland Garros, Halle, Wimbledon, Jocurile Olimpice, poate la Cincinnati, iar apoi la US Open.”

Roger Federer isi va incepe aventura in noul sezon la Melbourne, unde este programat primul Grand Slam al anului, Australian Open, care urmeaza sa se desfasoare in perioada 20 ianuarie – 2 februarie.