NOUL CLASAMENT WTA! Cum arata top 10 dupa primele turnee pe iarba: cate puncte a pierdut campioana de la Roland Garros

WTA a anuntat noul clasament dupa turneele de la S-Hertogenbosch si Nottingham.

Este important de mentionat ca la varful ierarhiei nu s-a petrecut nicio schimbare in materie de pozitia ocupata, ci doar la punctaj. Mai exact, liderul mondial din WTA, Naomi Osaka a pierdut 109 puncte, iar Ashleigh Barty nu mai putin de 225 de puncte. Castigaoarea saptamanii tocmai incheiate poate fi declarata olandeza Kiki Bertens. Ea a disputat finala de la S-Hertogenbosch si a primit in clasament 180 de puncte.

Cum arata noul top 10:

1. Naomi Osaka 6377 de puncte

2. Ashleigh Barty 6125

3. Karolina Pliskova 5685

4. Kiki Bertens 5425

5. Petra Kvitova 4925

6. Angelique Kerber 4675

7. Elina Svitolina 3967

8. Simona Halep 3963

9. Sloane Stephens 3682

10. Aryna Sabalenka 3565

Romania mai are in Top 100 WTA doar doua romance in afara de Simona Halep. Este vorba despre Mihaela Buzarnescu, care a coborat doua locuri si ocupa pozitia cu numarul 42 in prezent, Sorana Cirstea stationeaza pe locul 77, Irina Begu este pe locul 116, castigand o pozitie, Ana Bogdan a coborat cinci pozitii, astfel ca este pe locul 134, Monica Niculescu este pe locul 142, iar Gabriela Ruse a inregistrat o crestere de 35 de pozitii dupa parcursul de la Nottingham si ocupa locul 176.