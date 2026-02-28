Echipa lui Daniel Pancu și-a continuat parcursul de senzație din campionat și a ajuns la zece victorii consecutive după meciul de la Constanța. Partida s-a încheiat cu o fază controversată, în urma căreia Farul a cerut un penalty.

Doicaru a căzut în careu după ce a fost ținut de tricou de Marian Huja, dar arbitrul Florin Andrei nu a arătat punctul cu var.

Marius Avram, după faza controversată din Farul - CFR Cluj 1-2

Marius Avram, fostul arbitru internațional, a analizat faza și a dat verdictul: crede că centralul partidei trebuia să acorde lovitură de la 11 metri pentru Farul Constanța.