Echipa lui Daniel Pancu și-a continuat parcursul de senzație din campionat și a ajuns la zece victorii consecutive după meciul de la Constanța. Partida s-a încheiat cu o fază controversată, în urma căreia Farul a cerut un penalty.
Doicaru a căzut în careu după ce a fost ținut de tricou de Marian Huja, dar arbitrul Florin Andrei nu a arătat punctul cu var.
Marius Avram, după faza controversată din Farul - CFR Cluj 1-2
Marius Avram, fostul arbitru internațional, a analizat faza și a dat verdictul: crede că centralul partidei trebuia să acorde lovitură de la 11 metri pentru Farul Constanța.
„Arbitrul a ezitat foarte mult, are privirea întoarsă spre arbitrul asistent. Aștepta să vadă dacă a fost vreo ținere de tricou. N-a avut toate elementele din unghiul în care era el plasat și a așteptat intervenția colegului său de la margine și, pur și simplu, a dat lovitură de poartă.
Se vede că jucătorul celor de la Farul este ținut de tricou de către adversar și reușit în aer prin acea ținere, exact în momentul în care se pregătea să lovească mingea cu capul. Luând în calcul aceste elemente, arbitrul trebuia să acorde lovitură de la 11 metri. Nu putem spune că oprește o situație clară de înscriere a unui gol, dar un cartonaș galben se impunea acolo”, a spus Marius Avram, la Digi Sport.
CFR Cluj a ajuns la 50 de puncte după 29 de etape și are victorii pe linie în campionat. În cazul unui rezultat de egalitate, ardelenii ar fi rămas ”în horă” până în ultima etapă.