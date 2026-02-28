GALERIE FOTO CFR Cluj, în play-off după o fază controversată! Verdictul specialistului: ”Penalty!”

CFR Cluj, în play-off după o fază controversată! Verdictul specialistului: ”Penalty!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj a învins-o și pe Farul Constanța, scor 2-1, astfel că și-a asigurat prezența în play-off, indiferent de rezultatul din ultima etapă a sezonului regulat.

TAGS:
Marius AvramCFR Clujfarul - cfr cluj
Din articol

Echipa lui Daniel Pancu și-a continuat parcursul de senzație din campionat și a ajuns la zece victorii consecutive după meciul de la Constanța. Partida s-a încheiat cu o fază controversată, în urma căreia Farul a cerut un penalty.

Doicaru a căzut în careu după ce a fost ținut de tricou de Marian Huja, dar arbitrul Florin Andrei nu a arătat punctul cu var.

Marius Avram, după faza controversată din Farul - CFR Cluj 1-2

Marius Avram, fostul arbitru internațional, a analizat faza și a dat verdictul: crede că centralul partidei trebuia să acorde lovitură de la 11 metri pentru Farul Constanța.

  • Digisport 1 2026 02 28 21 53 21
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Arbitrul a ezitat foarte mult, are privirea întoarsă spre arbitrul asistent. Aștepta să vadă dacă a fost vreo ținere de tricou. N-a avut toate elementele din unghiul în care era el plasat și a așteptat intervenția colegului său de la margine și, pur și simplu, a dat lovitură de poartă.

Se vede că jucătorul celor de la Farul este ținut de tricou de către adversar și reușit în aer prin acea ținere, exact în momentul în care se pregătea să lovească mingea cu capul. Luând în calcul aceste elemente, arbitrul trebuia să acorde lovitură de la 11 metri. Nu putem spune că oprește o situație clară de înscriere a unui gol, dar un cartonaș galben se impunea acolo”, a spus Marius Avram, la Digi Sport.

CFR Cluj a ajuns la 50 de puncte după 29 de etape și are victorii pe linie în campionat. În cazul unui rezultat de egalitate, ardelenii ar fi rămas ”în horă” până în ultima etapă.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Război în Iran. Mesajul lui Trump către iranieni: ”Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți”
Război în Iran. Mesajul lui Trump către iranieni: ”Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți”
ARTICOLE PE SUBIECT
Farul - CFR Cluj 1-2! Băieții lui Pancu s-au calificat în play-off
Farul - CFR Cluj 1-2! Băieții lui Pancu s-au calificat în play-off
ULTIMELE STIRI
Ligue 1 se vede LIVE pe VOYO! PSG și-a consolidat poziția de lider după ce a învins la limită Le Havre
Ligue 1 se vede LIVE pe VOYO! PSG și-a consolidat poziția de lider după ce a învins la limită Le Havre
Ce notă a primit Cristi Chivu în Italia după ce a învins-o pe Genoa și și-a consolidat prima poziție în Serie A
Ce notă a primit Cristi Chivu în Italia după ce a învins-o pe Genoa și și-a consolidat prima poziție în Serie A
Cât s-a terminat Burnley - Brentford, thriller cu scor fluviu și două goluri anulate, decis în minutul 90+3
Cât s-a terminat Burnley - Brentford, thriller cu scor fluviu și două goluri anulate, decis în minutul 90+3
Newcastle - Everton 2-3! Festival de goluri pe „St. James' Park”
Newcastle - Everton 2-3! Festival de goluri pe „St. James' Park”
Ce lovitură! Victorie uriașă în Arabia Saudită pentru Marius Șumudică
Ce lovitură! Victorie uriașă în Arabia Saudită pentru Marius Șumudică
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Doar un scenariu! Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după victoria lui CFR

Doar un scenariu! Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după victoria lui CFR

Surpriză în Corvinul - CS Dinamo și DEZASTRU la Piatra Neamț, Sepsi OSK și FC Voluntari au dat câte 5 goluri, ASA Târgu Mureș a câștigat greu

Surpriză în Corvinul - CS Dinamo și DEZASTRU la Piatra Neamț, Sepsi OSK și FC Voluntari au dat câte 5 goluri, ASA Târgu Mureș a câștigat greu

Dinamo și-a găsit atacant! A jucat la AS Monaco sau FC Thun și înscrie meci de meci

Dinamo și-a găsit atacant! A jucat la AS Monaco sau FC Thun și înscrie meci de meci

Minim istoric! Ce șanse îi dă acum supercomputerul lui FCSB să intre în play-off

Minim istoric! Ce șanse îi dă acum supercomputerul lui FCSB să intre în play-off

După Rashford, Barcelona pregătește încă un transfer tare: ”Putem să dezvăluim”

După Rashford, Barcelona pregătește încă un transfer tare: ”Putem să dezvăluim”

Dan Șucu și-a anunțat decizia înainte de Inter - Genoa, duelul românesc din Serie A

Dan Șucu și-a anunțat decizia înainte de Inter - Genoa, duelul românesc din Serie A



Recomandarile redactiei
FCSB riscă să fie OUT din Superligă dacă Gigi Becali se ține de cuvânt!
FCSB riscă să fie OUT din Superligă dacă Gigi Becali se ține de cuvânt!
Ce notă a primit Cristi Chivu în Italia după ce a învins-o pe Genoa și și-a consolidat prima poziție în Serie A
Ce notă a primit Cristi Chivu în Italia după ce a învins-o pe Genoa și și-a consolidat prima poziție în Serie A
Ce lovitură! Victorie uriașă în Arabia Saudită pentru Marius Șumudică
Ce lovitură! Victorie uriașă în Arabia Saudită pentru Marius Șumudică
Doar un scenariu! Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după victoria lui CFR
Doar un scenariu! Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după victoria lui CFR
Gigi Becali s-a enervat și e gata să ia o decizie radicală după Farul - CFR: ”Nu ne mai prezentăm”
Gigi Becali s-a enervat și e gata să ia o decizie radicală după Farul - CFR: ”Nu ne mai prezentăm”
Alte subiecte de interes
Verdictul specialistului, după cea mai controversată fază din meciul Gloria Buzău - Sepsi: ”Foarte frustrant!”
Verdictul specialistului, după cea mai controversată fază din meciul Gloria Buzău - Sepsi: ”Foarte frustrant!”
Marius Avram nu îi găsește nicio scuză lui Colțescu după UTA - Rapid: "O greșeală foarte mare!"
Marius Avram nu îi găsește nicio scuză lui Colțescu după UTA - Rapid: "O greșeală foarte mare!"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Gigi Becali s-a enervat și e gata să ia o decizie radicală după Farul - CFR: ”Nu ne mai prezentăm”
Gigi Becali s-a enervat și e gata să ia o decizie radicală după Farul - CFR: ”Nu ne mai prezentăm”
Gică Hagi n-are nimic de reproșat după Farul - CFR Cluj 5-1: ”Perfect!”
Gică Hagi n-are nimic de reproșat după Farul - CFR Cluj 5-1: ”Perfect!”
CITESTE SI
Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

stirileprotv Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”

stirileprotv Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”

Sondaj: Peste jumătate dintre angajați vor să își schimbe jobul până la finalul anului. Ce i-ar convinge să rămână

stirileprotv Sondaj: Peste jumătate dintre angajați vor să își schimbe jobul până la finalul anului. Ce i-ar convinge să rămână

Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

stirileprotv Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!