Tatal Amandei Anisimova, gasit mort! Jucatoarea care a eliminat-o pe Simona Halep de la Roland Garros nu va juca la US Open

Amanda Anisimova a anuntat ca nu va juca la US Open 2019.

Tatal Amandei Anisimova a incetat din viata

Tanara jucatoare americana de tenis Amanda Anisimova (17 ani), sportiva cu origini in Rusia, s-a retras de la US Open ca urmare a decesului tatalui sau, Konstantin Anisimov, care i-a fost si antrenor.

Cauza mortii lui Konstantin Anisimov nu a fost deocamdata dezvaluita.

Amanda Anisimova, campioana de junioare la US Open in 2017, ocupi in prezent locul 24 in clasamentul WTA, iar anul acesta s-a facut remarcata la turneul de la Roland Garros, unde a reusit sa o elimine pe detinatoarea trofeului, Simona Halep, calificandu-se in semifinale.

Konstantin Anisimov si sotia sa Olga s-au mutat din Rusia in Statele Unite, in 1998, iar sub coordonarea sa Amanda Anisimova a inceput sa urce in ierarhia WTA. Jucatoarea americana urmeaza sa implineasca 18 ani pe 31 august.