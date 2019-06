Ion Tiriac, reactie transanta dupa rezultatul Simonei Halep la Roland Garros: "Nu e o performanta in cartea mea de adrese"

Ion Tiriac a vorbit despre prestatia Simonei Halep de la Roland Garros 2019.

Ion Tiriac, cel mai bogat om din Romania, a acordat de curand un interviu pentru Gazeta Sporturilor in care a vorbit despre tenisul mondial feminin, despre Serena Williams, dar si despre parcursul Simonei Halep la editia care tocmai s-a incheiat la Roland Garros. Magnatul roman spune despre rezultatul Simonei ca nu este "o performanta in cartea sa de adrese".

"Generatia actuala este una dintre cele mai fluctuabile, zburatoare. S-ar putea sa fie o generatie in formare, pentru ca am vazut acele jucatoare de 17-18-19 ani. Golul s-a lasat dupa surorile Williams si Sharapova, mari personalitati in tenis, s-a umplut oarecum cu Simona Halep pe care o avem noi, cu talentul ei si spiritul ei de luptatoare. Dar tenisul s-a cam transformat, in special la feminin. Foarte multe multe n-au invatat la scoala, s-au uitat la TV sa o vada pe Serena cum joaca, si acum la kilogramele pe care le are, rupand mingea nu prea mai e talent, nu prea mai e nimic", a declarat Tiriac pentru GSP.

Ion Tiriac a comentat parcursul Simonei Halep la Roland Garros 2019

"Vine dupa o perioada in care a fost din nou accidentata, luni de zile s-a antrenat si nu prea. Bate 6-1, 6-0, pierde 6-2, 6-3. Asta este! A fost un an si jumatate numarul 1 in lume si ne-a facut cadou acest lucru. Vine din alta planeta, pentru ca noi nu am semanat nimic ca sa culegem jucatori ca Nastase si Halep. Asa ca nu avem cum sa ne asteptam ca o sa ramana o viata intreaga numarul 1 si ca va fi inlocuita cu Halep 2. Simona a jucat slab! A jucat sub nivelul ei. Un sfert de finala la Roland Garros nu este o performanta in cartea mea de adrese. Nu e nici o neperformanta. A jucat si la Roma cum a jucat, la Madrid din pacate, nu a avut acea scanteie care i-a trebuit. In finala de la Roland Garro cu orcine ar fi jucat ar fi putut castiga 6-2, 6-2. Simona are armele, are tot ce ii trebuie sa castige. Dar trebuie sa aiba si orele alea de antrenament in spate. Pe care nu le are acum din diferite ratiuni", a mai spus Tiriac pentru sursa citata.

Ion Tiriac, nemultumit de finala feminina de la Openul francez

"Finala feminina de la Roland Garros a fost una dintre cele mai slabe pe care eu le-am vazut. Va rog sa-mi scuzati sinceritatea. N-a fost una care sa ma excite. Trebuia sa plec dupa 4 game-uri. Am si facut-o! Nu a fost nimic din Sarapova - Halep, din Williams si asa mai departe. Noi suntem obisnuiti cu Steffi Graf, cu Navratilova si Evert. Cu personalitati marcante. Acum fiecare a castigat aici. Muguruza cu doua, cehoaicele fiecare dintre ele. Halep cu inca unul. Acum vine o Barty, care are un singur merit. E australianca. Aia nu stiu sa scrie, sa citeasca. Dar de fiecare data cand cineva iese de acolo, iese cu bagajul de cunostinte tehnice de la A la Z", a afirmat fostul tenismen.

Ce urmeaza pentru tenisul romanesc dupa Simona Halep?

"Simona are 27 de ani, mai are inca 6 ani buni de jucat, care in cartea mea de adrese sunt 6 ani, cu 4 ore de antrenament pe zi. Daca e dispusa, poate si o tine fizicul, face ce vrea. Daca are bagajul fizic! Toata lumea vorbeste. Si ieri discutam cu prietenii mei despre Nadal. El are tot ce ii trebuie, cu o singura remarca, este cu 2-3-4% mai lent decat acum 5 ani. Ajunge cu o fractiune de secunda intarziere si trimite mingea afara cu un metru sau doi. Pai el acum 5 ani, daca o trimitea afara, o trimitea cu cativa centimetri. Dar e acolo unde e, pentru acea vointa iesita din comun. Revenind la Halep, daca va face si ea asta, in 6 luni de zile este unde vrea. Noi avem o polita mare de platit tensiului. Si nu am inceput-o noi, cu 3 finale de Cupa Davis. Si inainte de noi Romania era o tara care se descurca. Sigur, cu Ilie Nastase tenisul a explodat. Deci avem o polita de platit pentru trecut. Am tras dupa noi? Da, a venit dupa noi si Ruzici. Au venit alte finaliste si multe altele. Noi am avut 34 de turnee mici de 10.000 de dolari. S-au nascut multi de acolo. Chiar daca unele dintre fete jucau 3-5 turnee aici si restul in strainatate. Dar alea 5 le jucau la Bacau, la Zalau, la Brasov. Si atunci am intalnit 34 de primari atenti la sport. Acum nu mai sunt. Unde e pericolul? Halep a fost si este un motor senzational. Dar ce faci cand dispare? Dispar si Begu, Sorana, si Niculescu. Toate sunt pe acolo ca varsta. Cu cine ramanem? Eu la juniori la Paris am avut un singur roman. Iar la fete nu stiu daca a fost cineva. Nici la tenis, ca si in alte sporturi, nu am semanat deloc. Tenisul are si o situatie speciala. Pentru anumite ratiuni Federatia nu functioneaza de 4 ani. E suspendata, sunt procese intre un membru si altul. Eu, personal, Ion Tiriac - 80 de ani, am sarcina morala sa incerc sa fac ceva. Vin din sportul asta, voi incerca. Din pacate nu mai am mult timp si pentru tenis. Dar imi aloc 6 luni de zile, ca sa fac motorul sa porneasca. Dupa care sa vina altii sa-l duca inainte", a concluzionat Tiriac.