CFR Cluj a învins-o pe Farul Constanța, scor 2-1, în etapa a 29-a din Superligă și și-a asigurat matematic prezența în play-off.

Ardelenii au marcat prin Aliev (16) și Muhar (27), ambele goluri venind din pasele lui Andrei Cordea, în timp ce pentru gazde a punctat Alexandru Ișfan (65).

Chiar dacă echipa sa conducea, Daniel Pancu a avut o reacție nervoasă în minutul 22, nemulțumit că arbitrul Florin Andrei nu l-a avertizat pe Lucas Pellegrini.

Tehnicianul a protestat vehement, apoi și-a aruncat legitimația. „Centralul” i-a arătat cartonașul galben, iar Pancu riscă suspendarea pentru duelul cu Dinamo.

Lui Daniel Pancu i s-a făcut rău și nu s-a prezentat la interviuri după meciul cu Farul

Problemele nu s-au oprit aici. La finalul partidei, Pancu nu a mai apărut la flash-interviuri, iar explicațiile au venit de la secundul său, Laurențiu Rus.

„O primă repriză perfectă din punctul nostru de vedere. Știam calitățile lor, știam că vor veni cu un pressing agresiv, am reușit să și marcăm de două ori, nu cred că și-au creat nici măcar un șut pe poartă în prima repriză.

Am luat și acest gol pe finalul jocului, am fost puțin superficiali, ne-am făcut jocul greu spre final.

(n.r. - de ce a venit în locul lui Pancu?) Din prima repriză nu s-a simțit foarte bine. Chiar a cerut niște vitamine în timpul meciului. Nu știu exact ce s-a întâmplat, probabil emoțiile, probabil agitația de dinainte de meci s-au acumulat în aceste săptămâni. Trebuie să îl înțelegem.

A fost o tensiune mare. Am ajuns până în această luptă pentru play-off, ne-am dorit enorm acest lucru. Toată lumea trebuie felicitată, toată lumea are merit în asta. O să încercăm să ne bucurăm cât mai puțin timp, că vine un meci foarte important în doar câteva zile.

(n.r. - despre arbitraj) Sincer să vă spun, nu am apucat să văd fazele. La ultima fază, din primele reluări nu se vedea nicio tragere, nu pot să vă spun mai mult. Cred că specialiștii sunt mai în stare să vorbească despre astfel de situații”, a declarat Laurențiu Rus la finalul meciului.

CFR Cluj va încheia sezonul regulat pe teren propriu, împotriva celor de la Dinamo, sâmbătă, 7 martie, LIVE TEXT pe Sport.ro.