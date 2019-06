Simona Halep, criticata de jurnalistii americani dupa eliminarea de la Roland Garros! "Urmeaza cea mai groaznica parte pentru ea"

Simona Halep, avertizata de jurnalistii americani dupa evolutia de la Roland Garros.

Simona Halep a avut un parcurs destul de bun la Roland Garros, insa care s-a oprit in sferturile de finala. Jucatoarea noastra a fost eliminata in aceasta faza a competitiei de Amanda Anisimova, din Statele Unite ale Americii. Sportiva in varsta de 17 ani, acum pe locul 26 WTA, a eliminat-o pe campioana en-titre de la Openul francez cu 2-6, 4-6.

In urma acestui rezultat, jurnalistii americani au tras un semnal de alarma in privinta jocului prestat de romanca de pe locul 8 WTA. Publicatia americanca, Tennis World USA scrie ca evolutia slaba a Simonei Halep de la Roland Garros ar putea fi continuat si in sezonul de iarba, asta pentru ca rezultatele inregistrate de jucatoarea noastra pe suprafata verde nu sunt satisfacatoare. De asemenea, ei subliniaza faptul ca Simona nu sta bine nici fizic, dar nici mental.

Jurnalistii americani avertizeaza in privinta Simonei Halep

"Simona a ajuns in sferturile de finala intr-un moment in care parea favorita la castigarea turneului. O greseala! Nu este intr-o forma buna nici fizic, nici mental, iar acum urmeaza cea mai groaznica parte a sezonului pentru ea, pe iarba. E epuizata, cum se intampla prea des!", a scris sursa citata. Jucatoarea noastra va evolua in sezonul de iarba la doua turnee: Eastbourne (24-29 iunie) si Wimbledon (1-14 iulie). La cel de-al treilea turneu de Grand Slam, Simona are de aparat 130 de puncte in clasamentul WTA.