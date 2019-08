Simona Halep a fost asaltata in Canada, acolo unde participa la Rogers Cup.

Vacanta s-a incheiat pentru Simona Halep dupa victoria de la Wimbledon. A ajuns in Canada, unde miercuri e programata in turul 2 la Rogers Cup, turneu pe care l-a castigat in 2016 si 2018. Canadienii au vrut sa stie daca Halep mai este motivata dupa succesul rasunator de la Wimbledon.

"Nu e greu sa te motivezi, e greu sa revii in ritm. Am avut o pauza de la tenis 2 saptamani dupa Wimbledon. Ma simt motivata, simt placere pe teren, dar momentan incerc sa reintru in ritm. Picioarele ma dor putin, dar o sa-mi revin.

Imi place mult atmosfera de aici, oamenii sunt foarte amabili, imi plac terenurile de aici. Cand castigi un meci devii mai increzatoare, sper ca anul acesta va fi la fel ca anul trecut. Incerc sa ma bucur in primul rand", a spus Simona Halep la Tennis Channel.



Halep i-a invitat pe Richard Gere si Richard Butler la meciurile ei!

Simona Halep a fost urmarita de familia regala in finala de la Wimbledon, iar acum spera ca si alte vedete o vor urmari pe viu in SUA. Richard Gere si Gerard Butler sunt actorii ei favoriti.

"Sunt doi barbati pe care ai vrea sa-i intalnesc. Richard Gere e favoritul meu, dar si bineinteles Gerard Butler. Poate ca ii voi intalni vreodata in viata asta", a spus Simona Halep.

Simona Halep se va duela cu Jennifer Brady in turul 2 de la Rogers Cup miercuri.