Cori Gauff a scris ISTORIE! La doar 15 ani a castigat primul sau titlu WTA dupa ce a batut-o pe castigatoarea Roland Garros din 2017

Istorie scrisa in circuitul WTA: jucatoarea din SUA in varsta de 15 ani, Cori Gauff a castigat turneul 250 de la Linz, Austria.

„Coco” a invins-o in finala pe letona Jelena Ostapenko, scor 6-3, 1-6, 6-2, la capatul unei finale care s-a intins pe durata a fix 100 de minute de joc.

Cori Gauff, actualmente numar 110 WTA va urca 39 de pozitii in clasamentul mondial, urmand sa ocupe de luni, 14 octombrie locul cu numarul 71.

Coco Gauff, putere mentala extraordinara: a salvat 10 mingi de break in finala!

Gauff devanseaza in clasament, in consecinta, la numai 15 ani jucatoare experimentate precum Andrea Petkovic (perdanta in semifinale la Linz in meci direct) ori Sorana Cirstea.

The youngest U.S. woman to win a tour singles title since 1991: 15-YEAR-OLD COCO GAUFF. ???? https://t.co/87bhPXaJ26 — Team USA (@TeamUSA) October 13, 2019

Cori Gauff nu este insa cea mai tanara jucatoare din istoria WTA care isi adjudeca un titlu WTA de simplu. Tracy Austin ramane pe prima pozitie in aceasta ierarhie, americanca reusind sa castige competitia WTA de la Portland din 1977 pe cand avea doar 14 ani.

„E ireal. Linz este locul meu special. Nici macar in perioada junioratului nu am beneficiat de statutul de lucky loser (n.r. s-a intamplat acum la Linz). Am avut parte de mult noroc si fericire aici”, a declarat Coco Gauff.

Ca urmare a acestei performante incredibile, Coco Gauff si-a asigurat calificarea pe tabloul principal la Australian Open 2020, care se va desfasura intre 20 ianuarie si 2 februarie.