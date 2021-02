Orasul Melbourne, INCHIS pentru cinci zile! Cati spectatori au fost prezenti la Australian Open in ultima zi cu portile deschise

Orasul Melbourne va intra in carantina incepand de sambata, 13 februarie timp de cinci zile. Decizia luata de guvernatorii statului Victoria influenteaza desfasurarea Openului Australian prin faptul ca interzice accesul oricarui spectator la meciurile care vor avea loc in turul 3, optimi si sferturile de finala ale competitiei.

Desi fanii tenisului vor rata o buna parte a meciurilor de inalta calitate pe care aceasta editie a Grand Slam-ului australian le va programa, oficialii AO spera ca tribunele sa poata fi umplute din nou in semifinalele si finalele tuturor tablourilor.

Today’s #AusOpen attendance was 22,299. We’ll miss seeing fans in the stands for the next few days, but the tennis will go on.#AO2021 pic.twitter.com/kSWmnDGwJj