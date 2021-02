O jucatoare de top, confirmata DOPATA de Curtea de la Lausanne nu va putea participa la Australian Open | A stat in carantina 14 zile degeaba  

Editia 2021 a Openului Australian pierde o jucatoare de calibru din cauza dopajului.

Curtea de Arbitraj Sportiv a respins apelul Dayanei Yastremska (20 de ani, 29 WTA) depus dupa ce jucatoarea din Ucraina a fost suspendata temporar din tenis, in urma unui test anti-doping cu rezultat pozitiv efectuat de WADA (Agentia Mondiala Anti-Doping).

Curtea de la Lausanne a fost a doua institutie juridica din partea careia Dayana Yastremska nu a obtinut decizia dorita, dupa ce ucraineanca contestase initial decizia la un tribunal independent din Ucraina, noteaza tenisite.info.

Dayana Yastremska a facut deplasarea la Melbourne cu riscul de a nu putea fi prezenta pe tabloul principal al Australian Open, lucru care s-a adeverit intre timp, facand inutila carantinarea sa de 14 zile.

Pe contul sau de Twitter, ucraineanca isi clameaza in continuare nevinovatia: "Acum a sosit vremea sa ma apar. Eu si echipa mea suntem increzatori in abilitatile noastre de a-mi demonstra inocenta in fata tribunalului independent al Federatiei Internationale de Tenis, cu ajutorul martorilor si al expertilor," a spus Yastremska.

Incepand cu data de 7 ianuarie 2021, Agentia Mondiala Anti-Doping (WADA) a emis un ordin de suspendare a Dayanei Yastremska, dupa ce in 24 noiembrie 2020 reprezentantii WADA au analizat o proba de urina apartinandu-i sportivei din Ucraina si au gasit ca aceasta ar contine mesterolona, substanta interzisa pentru ca face parte din lista agentilor anabolici plasati in afara legilor sportului mondial.

Statement about the CAS decision: pic.twitter.com/SYi2GiJBC6 — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) February 3, 2021