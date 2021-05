Nutritie de sportiv-model: Mihaela Buzarnescu a dezvaluit ce mananca cu doar cateva ore inaintea unui meci oficial 

Mihaela Buzarnescu a dezvaluit ce mananca cu cateva ore inaintea unui meci oficial de tenis.

Mihaela Buzarnescu (157 WTA) nu a mai jucat un meci oficial din data de 17 aprilie, cand a pierdut la limita meciul cu Elisabetta Cocciaretto, care a conturat victoria Italiei la Cluj-Napoca in Cupa Billie Jean King.

"Miki" a implinit martea trecuta, in data de 4 mai varsta de 33 de ani, dar declara ca este dornica sa-si prelungeasca cariera de tenis si ca este mai atenta ca niciodata la maniera in care isi contureaza planul nutritional.

"Am schimbat patru continente in acest patru luni, nu stiu cate tari. Nu jucasem anul trecut prea multe competitii, deci am lucrat foarte mult in plan mental in ultimele luni; m-a ajutat foarte mult sa fac meditatii. M-a ajutat sa adorm, dar si sa lucrez cu mine insami. Eram in Mexic si am observat ca, din cauza schimbarilor de concurs incepusem sa am retentie de apa. Dupa niste calcule facute de Adam Tavi, nutritionistul cu care am discutat, am observat ca trebuie sa reduc enorm procentajul grasimilor; am invatat mult despre organismul meu si despre cum, cu ce si cand trebuie sa il alimentez.

Inaintea unui meci mananc orez gol, orez brun sau orez alb cu avocado. Dimineata mananc albusuri de oua cu un galbenus si salata. Niciodata nu mananc fructe dupa efort; tot timpul le mananc inainte de efort sau in pauzele antrenamentului," a dezvaluit "Miki" in cadrul emisiunii "Ce se intampla, doctore?".

Perioada reinceperii activitatii a fost o mare bucurie pentru jucatoarele profesioniste de tenis din Romania, dar Mihaela Buzarnescu s-a bucurat si de perioada greu incercata adusa de pandemie, intrucat a avut privilegiul de a sta mai mult timp alaturi de familie.

"Am stat acasa si m-am antrenat ba in casa, ba pe scarile din bloc. A fost o perioada grea, dar am petrecut foarte mult timp cu familia, iar asta e important, pentru ca, fiind plecata mereu, mi-e greu. Trec anii si imi dau seama ca am petrecut foarte putin timp acasa," i-a povestit Mihaela Buzarnescu Oanei Cuzino.

The best is yet to come because I have the best people around me! Thank you all for this amazing surprise birthday party! ???? #birthdaygirl #surprisebirthdayparty #mikiwta #mikibuzarnescu pic.twitter.com/MKsTlvBWCO — Mihaela Buzarnescu (@MikiBuzarnescu) May 5, 2021