Jucatoare de top 20 WTA, asteptate la Cluj-Napoca in august: "Suntem convinsi ca vom avea spectatori!" Ce spune directorul turneului despre probabilitatea ca Simona Halep sa joace 

Directorul turneului WTA 250 Winners Open, care va fi organizat in premiera in acest an la Cluj-Napoca, Patrick Ciorcila a vorbit despre probabilitatea participarii Simonei Halep la aceasta intrecere.

"Realist vorbind, chiar nu am discutat deloc cu Simona Halep, dar sansele ca ea sa vina la turneu sunt mici. Are Olimpiada din 23 iulie, toata lumea stie ca principalul ei obiectiv e o medalie olimpica, iar apoi urmeaza sezonul de hard. Sunt sanse mici sa o vedem pe Simona, n-are rost sa spun lucruri pe care nu le cred. Nu vreau sa confirm sau sa infirm in numele niciunei jucatoare. Daca se intampla sa vina, o asteptam cu mare drag. Daca nu, avem multe alte jucatoare din Romania in top," a afirmat omul care manageriaza soarta competitiei WTA 250 de la Cluj pentru Gazeta Sporturilor.

In ciuda unei probabile absente a Simonei Halep de la acest turneu, vestea buna care incanta iubitorii tenisului din Romania e ca sunt sanse extrem de mari ca favorita numarul 1 la castigarea trofeului sa faca parte din top 20 mondial. Ciorcila a dat exemplul competitiei de la Istanbul, unde Elise Mertens (16 WTA actualmente) a fost principala favorita, invinsa in cele din urma de Sorana Cirstea in finala. In plus, desfasurarea Olimpiadei nu blocheaza toate numele importante ale circuitului, avand in vedere ca o tara poate trimite doar doua reprezentante in proba de simplu.

Mai putin datator de speranta este calendarul WTA, care observa turneul de la Cluj amplasat intre sezonul de iarba si cel de hard. "Sa fim realisti! Cea mai buna pozitie pentru un turneu de zgura este inainte de Roland Garros. Pe 1 august, suntem intre sezonul de iarba si sezonul de hard, sunt si Jocurile Olimpice inainte. Noi cumparam o licenta pe care ei ti-o ofera. A existat posibilitatea sa avem turneul la inceput de august si a fost alternativa de a-l avea la inceputul lunii mai. Perioada era buna, dar clima nu era. Plus ca daca-l organizam acum, nu aveam o reglementare clara privind accesul spectatorilor. Cumva, impactul ar fi fost compromis," a adaugat Patrick Ciorcila.

"Suntem pregatiti pentru orice scenariu, dar nu prea vrem sa ne gandim la un scenariu fara spectatori. Ar fi mare pacat. Cred ca vor urma anumite relaxari si suntem convinsi ca vom avea spectatori, dar nu stiu cati vor fi. Din cate am inteles, sunt cel mai tanar sau printre cei mai tineri directori de turneu din lume. Nu prea te lasa sa fii director de turneu la o varsta atat de frageda, dar aici n-au avut nimic impotriva. Am echipa necesara pentru a livra un eveniment de top. Turneul va fi transmis in 175 de tari si nu lipseste nicio tara de top din lume. Reprezentam Clujul, Romania, tenisul romanesc si trebuie sa facem o impresie buna," a completat directorul competitiei care isi va consuma prima editie la Cluj-Napoca in perioada 1-8 august.

Turneul de la Cluj va reuni 60 de jucatoare din circuitul WTA, iar premiile totale vor insuma $235,000.