"Nu voi fi surprins daca Medvedev va castiga finala!" | La 82 de ani, Rod Laver inca urmareste cu interes tenisul mondial si prevede o mare batalie in finala AO 2021 

La 82 de ani, Rod Laver continua sa urmareasca cu interes tenisul mondial si este in pas cu cele mai noi schimbari ale circuitelor WTA si ATP.

Fostul mare tenismen cu 11 titluri de Grand Slam in palmares considera ca Daniil Medvedev are o sansa solida la victorie in finala cu Novak Djokovic si se asteapta la un meci de lupta pe stadionul care ii poarta numele.

"Ma astept ca Medvedev sa il preseze pe Djokovic pana la capat in finala baietilor. Nu voi fi surprins daca va reusi sa castige. Arena Rod Laver este locul preferat al lui Novak, dar lui Djokovic ii va fi foarte dificil sa depaseasca loviturile care curg liber din racheta lui Daniil. Finala va fi o mare batalie," a scris Rod Laver pe Twitter prefatand ultimul act al editiei 2021 a Openului Australian.

Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev incepe la ora 10:30, fus orar romanesc.

I expect Medvedev to push Djokovic all the way in the #AusOpen men’s final. I won’t be surprised if he breaks through for the win. It’s Novak’s happy place at RLA but he will have his work cut out suppressing Daniil’s happy, free-flowing strokes. This will be a great contest. ????