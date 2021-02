Naomi Osaka nu ia in calcul o infrangere in finala Australian Open: "Eu am aceasta mentalitate: oamenii nu isi amintesc cine a fost pe locul 2"

Naomi Osaka nu concepe sa piarda finala de la Australian Open cu Jennifer Brady.

Naomi Osaka este favorita clara in a patra finala de Grand Slam a carierei pe care o joaca. Oponenta sa va fi Jennifer Brady (25 de ani, 24 WTA), o jucatoare careia experienta unei finale de mare slem ii lipseste cu desavarsire.

Procentajul de 100% din contul japonezei Naomi Osaka in ceea ce priveste raportul dintre victorii si prezentele in finalele de Slam se datoreaza in mare parte mentalitatii niponei, care si-a reiterat filosofia prin care abordeaza orice finala.

"Eu am mentalitatea asta. Oamenii nu isi amintesc cine a fost pe locul 2. S-ar putea sa-ti amintesti, dar doar numele campioanei e gravat pe trofeu," a afirmat Naomi Osaka inaintea finalei cu Jennifer Brady.

Naomi Osaka vs. Jennifer Brady se joaca sambata-dimineata de la 10:30, iar daca japoneza va castiga trofeul, aceasta o va intrece pe Simona Halep in clasamentul WTA.