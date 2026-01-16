Australian Open 2026 se apropie! Primul turneu de Mare Șlem al anului va avea loc în perioada 18 ianuarie - 1 februarie și pune în joc premii financiare istorice, mărite cu șaisprezece la sută în raport cu ediția din 2025. Organizatorii turneului de Mare Șlem, de la Melbourne, vor oferi premii totale în valoare de 111,5 milioane de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 63,7 milioane de euro.

Ca o comparație, anul trecut, la Austrialian Open 2025, suma cecurilor a ajuns la borna de 55,2 milioane de euro!

Rod Laver, verdict înainte de Australian Open 2026. Ediția din acest an, premii record

Câștigătorii turneelor de simplu din cadrul Openului Australian din acest an vor încasa un premiu mai mare cu 19 la sută față de cel acordat câștigătorilor Jannik Sinner și Madison Keys, cei care s-au impus în 2025.

Altfel spus, campionii din 2026 vor primi 2,37 milioane de euro, pe când finaliștii pierzători ai probelor individuale vor primi premii mai mici cu aproximativ un milion de euro, 1,14 milioane.

Rod Laver crede că sportivii Carlos Alcaraz, Jannik Sinner și Novak Djokovic sunt marii favoriți

Cu câteva zile înainte de startul marelui turneu, legenda tenisului mondial Rod Laver, ajunsă la 87 de ani, a oferit un interviu în care a vorbit și despre favoriți și i-a numit, în cadrul competiției masculin-simplu, pe Carlos Alcaraz, Jannik Sinner și Novak Djokovic.

Rod Laver crede că acești trei sportivi vor avea cel mai greu cuvânt de spus în privința luptei pentru marele turneu.

”Desigur, Sinner și Alcaraz sunt în fruntea listei, pe măsură ce rivalitatea lor crește. Sinner continuă să-și îmbunătățească jocul și este de două ori campion en-titre, dar dacă va fi foarte cald, aș spune că Alcaraz are un avantaj. Dorința lui de a câștiga va fi mai mare ca niciodată, pentru că nu a câștigat încă acest turneu.

Și nu l-aș exclude niciodată pe Novak Djokovic. Iubește condițiile din Australia”, a declarat Laver.

