Echipajul de bob 4 al României concurează, duminică, în ultima zi de competiţie la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Pe spectaculoasa pârtie "Eugenio Monti" din Cortina d'Ampezzo, sâmbătă, bobul de 4 persoane al României a încheiat primele două manşe olimpice pe locul 16.

Ultima zi la Jocurile Olimpice de iarnă

Cu 4.92 secunde la start, echipajul format din Mihai Tentea – pilot, alături de împingătorii George Iordache, Constantin Dinescu şi Mihai Păcioianu, a terminat în manşa 1 la 55.05 secunde şi manşa 2 la 55.12 secunde.

Duminică, începând cu ora 11.00, urmează manşele 3 şi 4.

Jocurile Olimpice de iarnă se încheie duminică seară, ceremonia de închidere fiind prevăzută la Verona.

Cel mai bun loc înregistrat de România este locul 5, ocupat de echipajul de 2 persoane format din Mihai Tentea şi George Iordache.