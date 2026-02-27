Kurt Zouma a plecat de la CFR Cluj și a semnat cu Al Wasl, formație din Emiratele Arabe Unite.

Fundașul francez ajunsese la CFR în septembrie 2025, liber de contract, însă aventura din Superliga a fost scurtă.

Zouma a bifat doar trei apariții: 10 minute cu UTA, 85 de minute cu Petrolul, la Ploiești, și 12 minute cu Dinamo, la București.

Mesajul transmis de Zouma după ce a semnat cu Al Wasl

Joi seară, Al Wasl l-a prezentat oficial drept noua achiziție a iernii. Clubul din Dubai ocupă locul 5 în campionat, cu 30 de puncte după 17 etape, bilanț de opt victorii, șase egaluri și trei înfrângeri.

Imediat după anunțul oficial, fundașul a transmis un mesaj pe Instagram: „Sunt cu adevărat entuziasmat să încep acest nou capitol cu clubul. Sunt gata să dau tot ce am mai bun, să accept provocarea și să contribui la ceva special! Hai să ne apucăm de treabă Al Wasl”, a scris francezul.

Pentru Zouma, Al Wasl este a opta echipă din carieră. În zona arabă a mai evoluat la Al Orobah, în Arabia Saudită.

În Europa a jucat pentru West Ham, Chelsea, Everton, Stoke City și Saint-Etienne. Cota sa de piață este de patru milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate.