Liverpool a înregistrat venituri record de 703 milioane de lire sterline (947,57 milioane de dolari) pentru anul încheiat în mai 2025, sezonul în care a câştigat campionatul Angliei pentru a 20-a oară.

Clubul, care a ocupat primul loc în clasamentul Deloitte, fiind echipa cu cele mai mari venituri din Premier League, a raportat un profit de opt milioane de lire sterline (10,78 milioane de dolari) după impozitare, cu o creştere puternică a veniturilor din media, meciuri şi reclame, în timp ce costurile cu personalul şi cele administrative au crescut, de asemenea, semnificativ.

Veniturile din media ale lui Liverpool au crescut cu 60 de milioane de lire sterline, ajungând la 264 de milioane de lire sterline. De asemenea, clubul a înregistrat o creştere de 14 milioane de lire sterline a veniturilor din zilele de meci şi o creştere de 15 milioane de lire sterline a veniturilor comerciale.

Însă costurile administrative au crescut cu 57 de milioane de lire sterline, iar costurile cu personalul au crescut, de asemenea, cu 42 de milioane de lire sterline.

"Mai multe alte categorii de costuri au înregistrat, de asemenea, o creştere de două cifre în ultimii ani, ceea ce a avut un impact asupra randamentului marginal al operaţiunilor de bază, cum ar fi zilele de meci", a indicat Liverpool într-un comunicat, potrivit Agerpres.