Sportiva a scris pe contul de Twitter despre deciziile pe care le-a luat în ultima perioadă, mărturisind că nu mai pierde nopțile și că și-a schimbat prioritățile.

"M-am obișnuit să adorm devreme, între 21:00 și 22:00, și mă trezesc la 05:00, așa că nu mai pot sta trează până după 23:00 nici dacă vreau. Andreea de acum nu mai este Andreea care putea sta până dimineața la fiecare petrecere, când avea 18 ani. Ce zboară timpul...", a povestit jucătoarea de tenis.

În plus, Andreea Prisăcariu a explicat că a ajuns să aprecieze mai mult timpul petrecut singură în defavoarea petrecerilor.

"Astăzi am ieșit de una singură, așa cum o fac de obicei. Am fost să-mi cumpăr produse de îngrijire a pielii, cărți și mâncare, apoi am mâncat o porție bună de paste și am băut un suc de fructe. Și asta m-a făcut de 100.000 de ori mai fericită decât petrecerea de aseară", a spus sportiva.

Andreea Prisăcariu, declarații fără rețineri: "Nu am avut invitațiile de care au avut parte altele!"

Recent, Andreea Prisăcariu a vorbit la Radio Gold FM despre declarațiile făcute la Billie Jean King Cup. Tânăra a dezvăluit și care au fost sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului, în special pentru a ajunge în Top 300 WTA.

"Știe cineva cât m-am zbătut eu în mocirlă ca să ajung în top 300, fără invitațiile de care au avut parte altele? Cu părinții mei care sunt sponsorii mei, săracii...

Câte zile m-am trezit la 4:00 dimineață ca să mă duc la antrenament? Părinții au investit mult în mine. I-am și întrebat cât și, totuși, cât mai au de gând, dar când mi-au spus că nu are sens să-i întreb asta pentru că nu regretă niciun ban investit în mine, indiferent de rezultate, m-am relaxat.

Știu și sunt conștientă despre ce sume ar fi vorba, mai ales că în ultima perioadă eu plătesc cazarile la hotel. Dacă aș stă să mă gândesc la suma investită de părinți în mine mi s-ar face rău și nu am de gând, am treabă de făcut", a declarat Andreea Prisăcariu la Radio Gold FM.