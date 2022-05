„Știe cineva cât m-am zbătut eu în mocirlă?!” Andreea Prisăcariu, fără rețineri: „Nu am avut invitațiile de care au avut parte altele!” 

Andreea nu a obținut rezultate notabile în ultimele meciuri pe care le-a jucat, iar la Billie Jean King Cup a pierdut în fața liderului WTA, Iga Swiatek, fără drept de apel, 0-6, 0-6. Tânăra tenismenă a avut și înainte de baraj declarații care au devenit virale, transmițând la conferința de presă că româncele „vor fi șmechere” în duelul cu Polonia.

Andreea Prisăcariu, declarații fără rețineri: „Nu am avut invitațiile de care au avut parte altele!”



Recent, Andreea Prisăcariu a vorbit la Radio Gold FM despre declarațiile făcute la Billie Jean King Cup. Tânăra a dezvăluit și care au fost sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului, în special pentru a ajunge în Top 300 WTA.

„Știe cineva cât m-am zbătut eu în mocirlă ca să ajung în top 300, fără invitațiile de care au avut parte altele? Cu părinții mei care sunt sponsorii mei, săracii...

Câte zile m-am trezit la 4:00 dimineață ca să mă duc la antrenament? Părinții au investit mult în mine. I-am și întrebat cât și, totuși, cât mai au de gând, dar când mi-au spus că nu are sens să-i întreb asta pentru că nu regretă niciun ban investit în mine, indiferent de rezultate, m-am relaxat.

Știu și sunt conștientă despre ce sume ar fi vorba, mai ales că în ultima perioadă eu plătesc cazarile la hotel. Dacă aș stă să mă gândesc la suma investită de părinți în mine mi s-ar face rău și nu am de gând, am treabă de făcut”, a declarat Andreea Prisăcariu la Radio Gold FM.

Andreea Prisăcariu: „Șmecherie a fost să pierd 12-0 cu zâmbetul pe buze”



„M-am gândit, dar m-am răzgândit, pentru că am realizat că nu sunt eu ok așa. Sunt certăreață, de acord, uneori îmi face plăcere să am parte de o ceartă bună, dar de calitate, iar acolo am simțit că nu am parte de calitate și că îmi irosesc impulsul și temperamentul pe ceva ce nu contează, pentru că unde nu e calitate, Andreea nu este”, a spus Prisăcariu la Radio Gold FM.

„Sigur că aș mai face o dată așa ceva. Aș fi tot la fel de șmecheră, poate chiar mai șmecheră. Lumea nu a înțeles că dacă am spus să fim șmechere nu înseamnă automat să câștigăm.

Șmecherie a fost ce a făcut Micky pe teren, chiar daca a pierdut, ce am făcut eu, să pierd 12-0 cu zâmbetul pe buze, pentru că am fost acolo și am jucat pentru țara mea, șmecheră a fost Irina să dea totul pe teren, șmecherie a fost ca toate să fim împreună, să plângem împreună. Spuneau, vai ce șmecheră ai fost să pierzi 12-0.

Ba da, am fost șmecheră, mai șmecheră decât tine, care numai vorbești,” a mai spus Andreea Prisăcariu.