Se îngroașă gluma, în cazul lui Valentin Mihăilă! În sezonul trecut, fotbalistul de 25 de ani juca, la Parma, în Serie A, într-un campionat de top din Europa. Astăzi, Mihăilă e „omul invizibil“, la Rizespor, o echipă mediocră din Superliga turcă.

Prăbușirea fotbalistică a lui Mihăilă, în ritm accelerat, a adus, astăzi, încă o premieră nedorită. Pentru că, în meciul Beșiktaș – Rizespor, început de la ora 19:00, românul n-a fost reținut nici măcar în lot de antrenorul Recep Uçar (50 de ani). Asta deși n-a apărut nicio știre de ultima oră legată de vreo problemă medicală a fotbalistului român. Ceea ce înseamnă că Mihăilă a fost lăsat în afara lotului, pentru că n-a intrat, pur și simplu, în vederile antrenorului.

De la începutul acestui sezon, e pentru prima dată când internaționalul nostru dispare de pe teren, la Rizespor, în patru partide succesive, fără să aibă vreo accidentare! Iată ce s-a întâmplat cu Mihăilă, în ultimele meciuri jucate de formația sa de club:

*Astăzi: Beșiktaș – Rizespor – În afara lotului.

*17 decembrie: Rizespor – Gaziantep – În afara lotului.

*13 decembrie: Rizespor – Eyupspor – Lăsat pe bancă.

*6 decembrie: Konyaspor – Rizespor – În afara lotului.

Pe fondul acestei situații, fostul star al Craiovei a fost nevoit să facă o mărturisire dureroasă, după cum Sport.ro a arătat aici.

În acest sezon, de când a ajuns la Rizespor, Mihăilă are următoarele cifre: 8 meciuri, 2 goluri și 1 pasă de gol, în 286 de minute pe teren.

