„Nu aș fi Serena dacă nu ar fi fost Venus” Serena Williams, discurs în lacrimi, la retragere. Reacția copleșitoare a publicului

Serena Williams (40 de ani) a ales să se retragă din tenis după o carieră istorică, întinsă pe durata a trei decenii diferite. Sportiva din Michigan a fost învinsă de Ajla Tomljanovic, scor 7-5, 6-7 (4), 6-1, în trei ore și cinci minute de joc nebunesc de intens la Flushing Meadows, în cadrul turului 3 al Openului American.

La finalul partidei, sora mai mică a familiei Williams a ținut un discurs de retragere copleșitor din punct de vedere emoțional, atât pentru ea însăși, cât și pentru publicul newyorkez prezent în Arena Arthur Ashe.

„Vă mulțumesc, ați fost extraordinari. Am încercat totul. Îți mulțumesc, tată. Știu că te-ai uitat la meci. Mulțumesc, mamă. Am atât de multe emoții. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine atâția ani.

Le mulțumesc părinților mei, care merită totul. Le sunt recunoscătoare, au luptat pentru mine, pentru surorile mele.

"I wouldn't be Serena if there wasn't Venus."@serenawilliams ???? @Venuseswilliams pic.twitter.com/C7RZXcf23E