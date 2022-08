Revista Time a plasat-o pe Serena Williams pe coperta revistei în ziua în care jucătoarea din SUA ar putea juca ultimul meci al carierei, în proba de simplu.

US Open 2022 este turneul de retragere al sportivei cu 23 de titluri de mare șlem în palmares, iar Serena Williams va participa în probele individual și dublu feminin.

Onorând cariera istorică a Serenei Williams, revista Time a scris „Cea mai măreață” pentru a titra imaginea cu Serena Williams plasată pe coperta revistei.

Ediția 2022 a Openului American va fi al 81-lea turneu de mare șlem la care Serena Williams participă în cariera sa de jucătoare profesionistă de tenis.

