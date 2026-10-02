Novak Djokovic, sperietură la Beijing! Ce s-a întâmplat în duelul cu numărul 104 mondial

Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul 11 mondial, a revenit vineri în meciul împotriva chinezului Yunchaokete Bu, numărul 104 mondial, impunându-se cu 4-6, 7-6 (7/2), 6-2 şi calificându-se în sferturile de finală ale turneului ATP 500 de la Beijing, unde a obţinut a 31-a victorie consecutivă, el nefiind învins niciodată la această competiţie, informează EFE.

Meciul a durat două ore şi 52 de minute, pe suprafaţă dură, în faţa unor tribune pline, spectatorii împărţindu-şi susţinerea între legenda sârbă şi jucătorul local.