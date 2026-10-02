Novak Djokovic, sperietură la Beijing! Ce s-a întâmplat în duelul cu numărul 104 mondial
Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul 11 mondial, a revenit vineri în meciul împotriva chinezului Yunchaokete Bu, numărul 104 mondial, impunându-se cu 4-6, 7-6 (7/2), 6-2 şi calificându-se în sferturile de finală ale turneului ATP 500 de la Beijing, unde a obţinut a 31-a victorie consecutivă, el nefiind învins niciodată la această competiţie, informează EFE.
Meciul a durat două ore şi 52 de minute, pe suprafaţă dură, în faţa unor tribune pline, spectatorii împărţindu-şi susţinerea între legenda sârbă şi jucătorul local.
Djokovic, fost lider mondial, în vârstă de 39 de ani, revenit la acest turneu la unsprezece ani de la ultima sa participare, a egalat bilanţul de 31 de victorii cu care spaniolul Rafael Nadal şi-a început parcursul la Roland Garros şi păstrează şansele de a câştiga al şaptelea său titlu în capitala Chinei.
În sferturile de finală, el îl va înfrunta pe câştigătorul partidei dintre germanul Alexander Zverev, numărul 2 mondial şi principalul favorit, şi chinezul Juncheng Shang (250 ATP).
Rezultate înregistrate vineri la turneul ATP 500 de la Beijing:
Turul 1:
- Daniil Medvedev (Rusia/N.3) - Pablo Carreno Busta (Spania) 6-4, 6-2
Turul 2:
- Karen Hacianov (Rusia) - Alex Molcan (Slovacia) 7-5, 6-3
- Hubert Hurkacz (Polonia) - Arthur Gea (Franţa) 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 6-2
- Novak Djokovic (Serbia) - Yunchaokete Bu (China) 4-6, 7-6 (7/2), 6-2