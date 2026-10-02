Gică Hagi a schimbat din nou 9 titulari

După 1-2 în Suedia și 2-4, acasă, cu Bosnia, România vizează primele puncte în Liga Națiunilor pe teren propriu. Gică Hagi a schimbat din nou 9 dintre titularii de pe Arena Națională.

Așa cum a anunțat la conferința de presă, Gică Hagi mizează între buturi pe Otto Hindrich, după ce Ionuț Radu a încasat 6 goluri în primele două jocuri și a acuzat dureri la umăr.

În linia defensivă, reapar numele importante precum Rațiu, Drăgușin sau Bancu.

Scos din lot contra Bosniei, Ianis Hagi revine printre titulari și va purta banderola de căpitan. Daniel Bîrligea, unicul atacant rămas în lotul României, este nouarul tricolorilor.

Primul 11 al României pentru meciul cu Polonia

România : Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, I. Hagi (cpt.), Mihăilă - Bîrligea

: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, I. Hagi (cpt.), Mihăilă - Bîrligea Rezerve: I. Radu, Cojocaru - Coubiș, M. Marin, Fl. Tănase, Cicâldău, Stanciu, Borza, Cîrjan, Moruțan, Racovițan, Strata

I. Radu, Cojocaru - Coubiș, M. Marin, Fl. Tănase, Cicâldău, Stanciu, Borza, Cîrjan, Moruțan, Racovițan, Strata Selecționer: Gheorghe Hagi

Clasamentul din grupa României