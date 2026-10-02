Câtă răbdare va avea Gigi Becali cu Laurențiu Reghecampf: ”Îl dă afară și pe el!”

”Reghe” a făcut eforturi majore pentru a reveni pe banca roș-albaștrilor. Tehnicianul a fost nevoit să le plătească o clauză de reziliere de 150.000 de euro celor de la Esperance Tunis pentru a fi lăsat să plece.

Cu toate acestea, Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, crede că șederea lui Reghecampf la echipa finanțată de Gigi Becali nu va fi una lungă. Motivul? Faptul că patronul de la FCSB nu are foarte multă răbdare cu antrenorii, mai ales dacă rezultatele sunt slabe, iar el nu se poate implica la alcătuirea echipei de start și la schimbări.

”Să fim serioși… După trei bătăi îl dă afară și pe Reghecampf. Acolo, cât timp dumnealui nu-și vine în fire și nu aduce specialiști, nu se întâmplă nimic. Vine Reghecampf și urcă pe primul loc după 10 etape…. E foarte greu, este o declarație războinică, ca de obicei, iar noi căscăm gura. Ce a spus domnul Becali, dar pare că nu știe atât de mult fotbal, dacă ne uităm cât a investit și ce a făcut echipa. Domnul Becali nu se va retrage, așa a spus și cu Rădoi și apoi a plecat după câteva meciuri.

Pierde acum două meciuri la rând și gata. Cu cine joacă acum? (n.r. Oțelul, Voluntari și Rapid) Aoleu (n.r. râde). Are deja două eșecuri.

Durează timp și nici Reghecampf nu este inventatorul fotbalului. Este un antrenor bun, dar nu a ajuns în vreun campionat de top din Europa. Asta e viața. Să fie sănătoși, să le meargă, dar eu nu cred”, a spus Iftime, conform Digi Sport.