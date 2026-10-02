Golurile giuleștenilor au fost marcate de Filip Stojilkovic în minutul 55 și de Rareș Pop în minutul 81.

Rapid, victorie împotriva lui Genoa în Giulești

Stojilkovic a deschis scorul dintr-o lovitură liberă deviată de zid, care l-a păcălit pe Stolz.

Rareș Pop le-a dublat avantajul gazdelor, după ce a pornit într-o cursă individuală, a pătruns în careu și a punctat la colțul lung cu un șut puternic.

Giuleștenii au reușit să învingă o prim-divizionară din Italia sub privirile a 10.000 de spectatori.