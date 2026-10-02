VIDEO EXCLUSIV Hagi, întrebat direct: "De ce îl iei la națională? Ocupi un loc degeaba!"

Hagi, întrebat direct: &quot;De ce îl iei la națională? Ocupi un loc degeaba!&quot; Nationala
SPORT.RO
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Selecția făcută de Gică Hagi pentru meciurile din Liga Națiunilor continuă să stârnească polemică, mai ales după cele două eșecuri, cu Suedia și Bosnia.

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Cristi PulhacEchipa NationalaGica Hagiandrei burca
Din articol

La VOYO Sport Live, Cristi Pulhac a spus că nu înțelege de ce Gică Hagi a decis să convoace nu mai puțin de șapte fundași centrali pentru această acțiune. Dacă îl luăm în calcul și pe Vladimir Screciu, închizător la națională, dar stoper la Universitatea Craiova, ajungem chiar la opt pentru patru jocuri.

Cristi Pulhac: "De ce îl iei pe Burcă la națională? Ocupi un loc degeaba"

Fostul campion cu Dinamo crede că Gică Hagi ar fi fost mai inspirat dacă ar fi renunțat la Andrei Burcă, iar în locul său ar fi adus un fotbalist ofensiv.

"Mă mai gândesc la o chestie. De ce îl iei pe Burcă? Ocupi un loc degeaba. Tu convoci atâția fundași centrali pentru că ai 4 meciuri. Tu nu ai unde să îi bagi, dar ne trezim într-un meci cu Bosnia că îi bagi pe toți 4. Nu înțeleg logica!

De ce ocupi un loc când poți aduce un jucător ofensiv, care e într-o formă bună? Aduci atât de mulți fundași centrali pe care nu o să-i folosești. I-a folosit pe toți deodată (n.r - la 2-4 cu Bosnia) pentru că nu mai avea când. Mie așa îmi dă impresia", a spus Cristi Pulhac, la VOYO Sport Live.

Pulhac nu crede nici varianta potrivit căreia Burcă ar fi fost chemat de Hagi datorită experienței la națională și a statutului de lider: "Nu știu dacă e un lider Burcă. Nu e atât de vechi la națională. Eu consider că ai un statut important când ai ceva experiență în străinătate, când ești un lider un vestiar, cum au fost Mutu, Chivu în trecut sau Stanciu, din prezent, chiar dacă el nu e la fel de puternic în vestiar".

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Burcă, scos din lot pentru Polonia - România

Andrei Burcă a fost rezervă neutilizată în meciul cu Suedia (1-2), în timp ce contra Bosniei (2-4) a fost titular, a jucat 81 de minute, însă a avut o prestație modestă. 

Fundașul central de la Yunnan Yukun nu a mai prins lotul României și pentru partida de diseară, cu Polonia. Burcă a rămas la Mogoșoaia și ar mai putea apărea doar la duelul de luni, cu Suedia.

La partida cu Polonia, unde Gică Hagi este așteptat să mizeze pe un sistem cu doar doi fundași centrali, România va avea variantele Radu Drăgușin, Virgil Ghiță, Andrei Coubiș și Bogdan Racovițan.

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