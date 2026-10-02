Hagi, întrebat direct: "De ce îl iei la națională? Ocupi un loc degeaba!"

La VOYO Sport Live, Cristi Pulhac a spus că nu înțelege de ce Gică Hagi a decis să convoace nu mai puțin de șapte fundași centrali pentru această acțiune. Dacă îl luăm în calcul și pe Vladimir Screciu, închizător la națională, dar stoper la Universitatea Craiova, ajungem chiar la opt pentru patru jocuri.

Cristi Pulhac: "De ce îl iei pe Burcă la națională? Ocupi un loc degeaba"

Fostul campion cu Dinamo crede că Gică Hagi ar fi fost mai inspirat dacă ar fi renunțat la Andrei Burcă, iar în locul său ar fi adus un fotbalist ofensiv.

"Mă mai gândesc la o chestie. De ce îl iei pe Burcă? Ocupi un loc degeaba. Tu convoci atâția fundași centrali pentru că ai 4 meciuri. Tu nu ai unde să îi bagi, dar ne trezim într-un meci cu Bosnia că îi bagi pe toți 4. Nu înțeleg logica!

De ce ocupi un loc când poți aduce un jucător ofensiv, care e într-o formă bună? Aduci atât de mulți fundași centrali pe care nu o să-i folosești. I-a folosit pe toți deodată (n.r - la 2-4 cu Bosnia) pentru că nu mai avea când. Mie așa îmi dă impresia", a spus Cristi Pulhac, la VOYO Sport Live.

Pulhac nu crede nici varianta potrivit căreia Burcă ar fi fost chemat de Hagi datorită experienței la națională și a statutului de lider: "Nu știu dacă e un lider Burcă. Nu e atât de vechi la națională. Eu consider că ai un statut important când ai ceva experiență în străinătate, când ești un lider un vestiar, cum au fost Mutu, Chivu în trecut sau Stanciu, din prezent, chiar dacă el nu e la fel de puternic în vestiar".