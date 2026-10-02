Gică Hagi a scos ”asul din mânecă” în Polonia - România! Debut într-un meci oficial pentru ”tricolori”

După 1-2 la Stockholm și 2-4 acasă cu Bosnia, România caută primele puncte în grupa de UEFA Nations League. Meciul de la Varșovia se anunță unul infernat, ținând cont că ”tricolorii” lui Gică Hagi vor întâlni un adversar mult mai bine cotat.

Otto Hindrich, debut la naționala României într-un meci oficial

Gică Hagi (61 de ani) a mizat pe o echipă de start schimbată față de cea din meciul cu Bosnia, în care a menajat mai mulți titulari. După gafele pentru care a fost criticat, Ionuț Radu îi va lăsa locul în poartă lui Otto Hindrich (24 de ani), care va evolua pe stadionul pe care joacă și la echipa de club, Legia Varșovia.

Pentru fostul portar de la CFR Cluj, acesta este debutul într-un meci oficial. A mai jucat pentru naționala României în meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor, când a fost urmărit atent de Hagi.