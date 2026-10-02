Gică Hagi a scos ”asul din mânecă” în Polonia - România! Debut într-un meci oficial pentru ”tricolori”

Gică Hagi a scos ”asul din mânecă” în Polonia - România! Debut într-un meci oficial pentru ”tricolori” Nationala
SPORT.RO
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Meciul dintre Polonia și România poate fi urmărit de la ora 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.

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Gica HagiRomaniaPolonia - romania
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După 1-2 la Stockholm și 2-4 acasă cu Bosnia, România caută primele puncte în grupa de UEFA Nations League. Meciul de la Varșovia se anunță unul infernat, ținând cont că ”tricolorii” lui Gică Hagi vor întâlni un adversar mult mai bine cotat.

Otto Hindrich, debut la naționala României într-un meci oficial

Gică Hagi (61 de ani) a mizat pe o echipă de start schimbată față de cea din meciul cu Bosnia, în care a menajat mai mulți titulari. După gafele pentru care a fost criticat, Ionuț Radu îi va lăsa locul în poartă lui Otto Hindrich (24 de ani), care va evolua pe stadionul pe care joacă și la echipa de club, Legia Varșovia.

Pentru fostul portar de la CFR Cluj, acesta este debutul într-un meci oficial. A mai jucat pentru naționala României în meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor, când a fost urmărit atent de Hagi.

În linia defensivă revin Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Virgil Ghiță și Nicușor Bancu, iar Ianis Hagi ar urma să fie căpitan, cu Nicușor Stanciu pe banca de rezerve. Daniel Bîrligea, unicul atacant rămas în lotul României, este nouarul tricolorilor.

Primul 11 al României pentru meciul cu Polonia

  • România: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, I. Hagi (cpt.), Mihăilă - Bîrligea
  • Rezerve: I. Radu, Cojocaru - Coubiș, M. Marin, Fl. Tănase, Cicâldău, Stanciu, Borza, Cîrjan, Moruțan, Racovițan, Strata
  • Selecționer: Gheorghe Hagi

România | Urmează ultimele patru meciuri din Nations League

La ora actuală, România are următoarele cifre în anul 2026: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri. Ca să îmbunătățim acest bilanț, trebuie să creștem spectaculos în ultimele patru dueluri din Nations League. Iată programul tricolorilor în grupa a 4-a a Ligii B:

*Vineri (ora 21:45): Polonia – România

*5 octombrie (ora 21:45): România – Suedia

*14 noiembrie (ora 21:45): România – Polonia

*17 noiembrie (ora 21:45): Bosnia - România

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