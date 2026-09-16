GALERIE FOTO Novak Djokovic, contra-performanță nemaitrăită de opt ani în tenisul profesionist

Novak Djokovic, contra-performanță nemaitrăită de opt ani în tenisul profesionist Tenis
Marcu Czentye
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Novak Djokovic trăiește o realitate cu care nu s-a mai întâlnit de peste opt ani.

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Din articol

Novak Djokovic (39 de ani) a jucat finala Openului Australian, în prima lună a anului 2026, dar nu a reușit nici în 2026 să câștige titlul de mare șlem cu numărul 25.

Ajuns la al treilea sezon consecutiv fără titlu de mare șlem, tenismenul din Belgrad bifează o nouă contra-performanță, după încheierea US Open 2026.

Novak Djokovic a ieșit din top 10 mondial pentru prima oară, din iulie 2018

Eliminat în primul tur de argentinianul Mariano Navone, scor 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, 'Nole' a ieșit din top 10 ATP, pentru prima oară, după opt ani. De luni, 14 septembrie, Djokovic ocupă locul 12 în ierarhia mondială, în urma unei căderi de șapte locuri aduse de neapărarea punctelor aferentă calificării în semifinalele US Open 2025.

Novak Djokovic se situează, astfel, la această oră, sub tenismeni ca Arthur Fils, Taylor Fritz, Alex de Minaur, Frances Tiafoe sau Flavio Cobolli, în clasamentul ATP.

Novak Djokovic

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Djokovic avea să încheie anul 2018 pe locul întâi

Ultima dată când Novak Djokovic nu a făcut parte din primii zece tenismeni ai Planetei, în clasamentul ATP, a fost în 2 iulie 2018. Din top 10 mondial făceau parte, în acel moment, Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Juan Martin del Potro, Marin Cilic, Grigor DImitrov, Dominic Thiem, Kevin Anderson, David Goffin și John Isner.

Cu toate acestea, Djokovic avea să se mobilizeze extraordinar, în a doua parte a anului 2018, reușind să câștige trofeele de mare șlem puse în joc la Wimbledon și US Open și încheind anul pe întâia poziție a ierarhiei, deși, la jumătatea acestuia, nu figura în top 10, în contextul în care Djokovic a suferit și o intervenție chirurgicală.

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