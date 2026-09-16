Novak Djokovic (39 de ani) a jucat finala Openului Australian, în prima lună a anului 2026, dar nu a reușit nici în 2026 să câștige titlul de mare șlem cu numărul 25.

Ajuns la al treilea sezon consecutiv fără titlu de mare șlem, tenismenul din Belgrad bifează o nouă contra-performanță, după încheierea US Open 2026.

Novak Djokovic a ieșit din top 10 mondial pentru prima oară, din iulie 2018

Eliminat în primul tur de argentinianul Mariano Navone, scor 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, 'Nole' a ieșit din top 10 ATP, pentru prima oară, după opt ani. De luni, 14 septembrie, Djokovic ocupă locul 12 în ierarhia mondială, în urma unei căderi de șapte locuri aduse de neapărarea punctelor aferentă calificării în semifinalele US Open 2025.

Novak Djokovic se situează, astfel, la această oră, sub tenismeni ca Arthur Fils, Taylor Fritz, Alex de Minaur, Frances Tiafoe sau Flavio Cobolli, în clasamentul ATP.