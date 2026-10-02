De la meci nu a putut lipsi Dan Șucu (63 de ani), cel care este acționar majoritar la ambele echipe. La Rapid este implicat din 2022, iar la Genoa este deja șef de aproape doi ani, din 2024, an în care a investit aproape 40 de milioane de euro pentru a prelua pachetul majoritar de acțiuni.

”Griful” a avut parte de un început modest de sezon în Serie A, reușind să obțină un singur punct după primele cinci runde. Dan Șucu spune că așteaptă noi parteneri în acționariatul echipei și se arată dispus să cedeze chiar și pachetul majoritar.

Înainte de această partidă, Dan Șucu a fost ”ghid” pentru Daniele De Rossi la baza de pregătire a Rapidului, unde i-a arătat antrenorului de la Genoa facilitățile de care va beneficia clubul.

Dan Șucu e gata să cedeze clubul Genoa

”Interesul lui Genoa este important pentru mine, asta e clar. Să fim clari! Vrem să ajutăm Genoa să ajungă la același nivel pe care îl avea cu ani în urmă. Aceasta este ideea, am spus-o mereu și repet, nu pot face asta singur. O voi face cu alți parteneri.

Dacă găsesc parteneri mai puternici decât mine, nu e nicio problemă, pot chiar să rămân ca acționar minoritar. Avem o echipă foarte experimentată. Acum sunt 10 jucători care joacă pentru echipe naționale din diferite țări. Avem un antrenor campion mondial care are încrederea tuturor.

Singurul lucru pe care vreau să-l fac este să nu pun presiune pe echipă. Nu au nevoie de asta. Ceea ce am spus întotdeauna este că sunt deschis intrării unor oameni puternici care pot ajuta Genoa. Nu sunt un cowboy care face totul singur.

Vreau să lucrez împreună, am lucrat întotdeauna în echipă. Am spus întotdeauna că nu poți face niciodată nimic singur. Toate lucrurile bune pe care le faci sunt realizate în echipă”, a spus Dan Șucu, conform TMW.

Rapid, victorie împotriva lui Genoa în Giulești

Golurile giuleștenilor au fost marcate de Filip Stojilkovic în minutul 55 și de Rareș Pop în minutul 81. Stojilkovic a deschis scorul dintr-o lovitură liberă deviată de zid, care l-a păcălit pe Stolz.

Rareș Pop le-a dublat avantajul gazdelor, după ce a pornit într-o cursă individuală, a pătruns în careu și a punctat la colțul lung cu un șut puternic.

Giuleștenii au reușit să învingă o prim-divizionară din Italia sub privirile a 10.000 de spectatori.