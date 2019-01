Novak Djokovic i-a facut PE TOTI SA RADA la conferinta de presa! Replica sarbului. VIDEO

Novak Djokovic a starnit hohote de ras la conferinta de presa de dupa finala disputata la Australian Open.

Novak Djokovic s-a impus in marea finala de la Australian Open in fata lui Rafael Nadal, de care a trecut in minimul de seturi, scor 6-3, 6-2, 6-3, dupa doua ore si 6 minute de joc. Sarbul in varsta de 31 de ani a cucerit al 15-lea sau titlu de Grand Slam din cariera si al saptelea in Australia.

La connferinta de presa sustinuta la Melbourne, Novak Djokovic a starnit hohote de ras. Supranumit "Djoker" pentru glumele pe care le face tot timpul, atat pe teren, cat si in afara lui, Novak nu s-a abtinut nici de data aceasta. Sarbul in varsta de 31 de ani a imitat accentul unui jurnalist italian care-i expusese reusitele carierei intr-un mod care indica lipsa entuziasmului. Toti jurnalistii au inceput sa rada in hohote, inclusiv Nole. Dupa acest moment, Novak si-a cerut scuze pentru ca l-a imitat pe jurnalistul cu pricina, insa a recunoscut ca accentul lui este amuzant.