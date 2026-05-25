Tottenham Hotspur, echipa internaţionalului român Radu Drăguşin, şi-a asigurat menţinerea în Premier League, după ce a învins la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Everton, duminică, în cea de-a 38-a (ultima) etapă a sezonului.
Tottenham rezistă în Premier League, West Ham pică în Championship
Londonezii au marcat unicul gol al întâlnirii prin mijlocaşul portughez Joao Palhinha, în minutul 43.
Radu Drăguşin a fost rezervă la acest meci şi a fost introdus în joc de antrenorul Roberto De Zerbi în minutul 90.
În urma acestui succes, Tottenham a încheiat sezonul pe locul 17 în Premier League, cu 41 de puncte, la două lungimi în faţa formaţiei West Ham United (locul 18), care a retrogradat, în ciuda victoriei categorice obţinute în partida cu Leeds United (scor 3-0).
Alături de West Ham United au mai retrogradat în liga secundă formaţiile Burnley şi Wolverhampton, aflate pe ultimele două locuri ale clasamentului.
Arsenal campioană, urmată pe podium de Manchester City și Manchester United, Aston Villa și Liverpool completează Top 5 pentru Champions League
Titlul în actuala ediţie din Premier League a revenit formaţiei Arsenal, care s-a impus duminică, cu scorul de 2-1, pe terenul concitadinei Crystal Palace.
"Tunarii" au încheiat sezonul cu un avans de şapte puncte faţă de Manchester City, ocupanta locului secund, care s-a înclinat pe teren propriu în faţa formaţiei Aston Villa (1-2), la ultimul său meci cu antrenorul Pep Guardiola la timonă.
Pe poziţia a treia, cu 71 de puncte, s-a clasat Manchester United, echipă al cărei căpitan, portughezul Bruno Fernandes, a stabilit un nou record de pase decisive pe parcursul unui sezon (21).
Liverpool, câştigătoarea titlului în sezonul trecut, a remizat pe teren propriu cu Brentford (1-1) şi a încheiat sezonul pe locul al cincilea, care îi asigură însă participarea la viitoarea ediţie de Champions League.
Rezultate și marcatorii din ultima etapă din Premier League
Tottenham Hotspur - Everton 1-0
A marcat: Palhinha (43).
Burnley - Wolverhampton 1-1
Au marcat: Flemming (47), respectiv Armstrong (5 - penalty).
Crystal Palace - Arsenal 1-2
Au marcat: Mateta (88), respectiv Gabriel Jesus (42), Madueke (48).
Fulham - Newcastle 2-0
Au marcat: Diop (20), Cairney (80).
Liverpool - Brentford 1-1
Au marcat: Jones (58), respectiv Schade (64).
Manchester City - Aston Villa 1-2
Au marcat: Semenyo (23), respectiv Watkins (47, 61).
West Ham United - Leeds United 3-0
Au marcat: Castellano (67), Bowen (79), Wilson (90+4).
Nottingham Forest - Bournemouth 1-1
Au marcat: Gibbs-White (34), respectiv Tavernier (54).
Brighton - Manchester United 0-3
Au marcat: Dorgu (33), Mbeumo (44), B. Fernandes (48).
Sunderland - Chelsea 2-1
Au marcat: Hume (25), Gusto (50 - autogol), respectiv Palmer (56).
