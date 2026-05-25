Tottenham Hotspur, echipa internaţionalului român Radu Drăguşin, şi-a asigurat menţinerea în Premier League, după ce a învins la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Everton, duminică, în cea de-a 38-a (ultima) etapă a sezonului.

Tottenham rezistă în Premier League, West Ham pică în Championship

Londonezii au marcat unicul gol al întâlnirii prin mijlocaşul portughez Joao Palhinha, în minutul 43.

Radu Drăguşin a fost rezervă la acest meci şi a fost introdus în joc de antrenorul Roberto De Zerbi în minutul 90.