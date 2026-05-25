VIDEO EXCLUSIV Premier League la final: jumătate din echipele rămase vor juca în cupele europene! Doi ”granzi” au ratat Europa (VOYO)

Premier League la final: jumătate din echipele rămase vor juca în cupele europene! Doi ”granzi” au ratat Europa (VOYO) Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
ArsenalManchester CityManchester UnitedAston VillaLiverpoolPremier League 2025-2026
Din articol

Tottenham Hotspur, echipa internaţionalului român Radu Drăguşin, şi-a asigurat menţinerea în Premier League, după ce a învins la limită pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Everton, duminică, în cea de-a 38-a (ultima) etapă a sezonului.

Tottenham rezistă în Premier League, West Ham pică în Championship

Londonezii au marcat unicul gol al întâlnirii prin mijlocaşul portughez Joao Palhinha, în minutul 43.

Radu Drăguşin a fost rezervă la acest meci şi a fost introdus în joc de antrenorul Roberto De Zerbi în minutul 90.

Publicitate

În urma acestui succes, Tottenham a încheiat sezonul pe locul 17 în Premier League, cu 41 de puncte, la două lungimi în faţa formaţiei West Ham United (locul 18), care a retrogradat, în ciuda victoriei categorice obţinute în partida cu Leeds United (scor 3-0).

Alături de West Ham United au mai retrogradat în liga secundă formaţiile Burnley şi Wolverhampton, aflate pe ultimele două locuri ale clasamentului.

Publicitate

Arsenal campioană, urmată pe podium de Manchester City și Manchester United, Aston Villa și Liverpool completează Top 5 pentru Champions League

Titlul în actuala ediţie din Premier League a revenit formaţiei Arsenal, care s-a impus duminică, cu scorul de 2-1, pe terenul concitadinei Crystal Palace.

Publicitate

"Tunarii" au încheiat sezonul cu un avans de şapte puncte faţă de Manchester City, ocupanta locului secund, care s-a înclinat pe teren propriu în faţa formaţiei Aston Villa (1-2), la ultimul său meci cu antrenorul Pep Guardiola la timonă.

Publicitate

Pe poziţia a treia, cu 71 de puncte, s-a clasat Manchester United, echipă al cărei căpitan, portughezul Bruno Fernandes, a stabilit un nou record de pase decisive pe parcursul unui sezon (21).

Publicitate

Liverpool, câştigătoarea titlului în sezonul trecut, a remizat pe teren propriu cu Brentford (1-1) şi a încheiat sezonul pe locul al cincilea, care îi asigură însă participarea la viitoarea ediţie de Champions League.

Publicitate

Rezultate și marcatorii din ultima etapă din Premier League

Tottenham Hotspur - Everton 1-0

A marcat: Palhinha (43).

Burnley - Wolverhampton 1-1

Au marcat: Flemming (47), respectiv Armstrong (5 - penalty).

Crystal Palace - Arsenal 1-2

Au marcat: Mateta (88), respectiv Gabriel Jesus (42), Madueke (48).

Fulham - Newcastle 2-0

Au marcat: Diop (20), Cairney (80).

Liverpool - Brentford 1-1

Au marcat: Jones (58), respectiv Schade (64).

Manchester City - Aston Villa 1-2

Au marcat: Semenyo (23), respectiv Watkins (47, 61).

West Ham United - Leeds United 3-0

Au marcat: Castellano (67), Bowen (79), Wilson (90+4).

Nottingham Forest - Bournemouth 1-1

Au marcat: Gibbs-White (34), respectiv Tavernier (54).

Brighton - Manchester United 0-3

Au marcat: Dorgu (33), Mbeumo (44), B. Fernandes (48).

Sunderland - Chelsea 2-1

Au marcat: Hume (25), Gusto (50 - autogol), respectiv Palmer (56).

Clasamentul final din Premier League, ediția 2025-2026: 8 din 17 echipe rămase joacă în Europa, Chelsea și Newcastle sunt OUT

Clasamente oferite de Sofascore

Info: Agerpres

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Sechestru pe case, apartamente și terenuri ale unor oameni de afaceri din București și Călărași, acuzați de evaziune fiscală
Sechestru pe case, apartamente și terenuri ale unor oameni de afaceri din București și Călărași, acuzați de evaziune fiscală
ARTICOLE PE SUBIECT
Gata pentru Serie A! Românul de 19 ani, devastator în Italia: ”Nu m-a contactat nimeni de la FRF”
Gata pentru Serie A! Românul de 19 ani, devastator în Italia: ”Nu m-a contactat nimeni de la FRF”
ULTIMELE STIRI
A venit momentul cel mare pentru Cristi Chivu, după ultimul meci al sezonului: "Prezentul și viitorul lui Inter"
A venit momentul cel mare pentru Cristi Chivu, după ultimul meci al sezonului: "Prezentul și viitorul lui Inter"
Edward Iordănescu, în fața celui mai mare contract din carieră: „Multimilionar!“
Edward Iordănescu, în fața celui mai mare contract din carieră: „Multimilionar!“
Echipa care i-a dat mari emoții lui Dinamo, vicecampioană a României! Scor teribil în ultima etapă
Echipa care i-a dat mari emoții lui Dinamo, vicecampioană a României! Scor teribil în ultima etapă
Minute grele pentru un tenismen francez, la Roland Garros: întâmplarea lui s-a viralizat
Minute grele pentru un tenismen francez, la Roland Garros: întâmplarea lui s-a viralizat
Revenire miraculoasă: s-a lăsat de sport la 22 de ani din cauza unei accidentări grave și s-a reapucat la 35 de ani!
Revenire miraculoasă: s-a lăsat de sport la 22 de ani din cauza unei accidentări grave și s-a reapucat la 35 de ani!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Daniel Pancu și-a anunțat noua echipă în direct: ”Începem pregătirea pe 15 iunie”

Daniel Pancu și-a anunțat noua echipă în direct: ”Începem pregătirea pe 15 iunie”

FCSB - FC Botoșani 4-3. După show-ul din Ghencea, roș-albaștrii merg în finala barajului pentru Conference League

FCSB - FC Botoșani 4-3. După show-ul din Ghencea, roș-albaștrii merg în finala barajului pentru Conference League

Robert Lewandowski a semnat cu un uriaș din China: „Bine ai venit!”

Robert Lewandowski a semnat cu un uriaș din China: „Bine ai venit!”

Jucătorul pe care Becali l-a distrus după FCSB - FC Botoșani 4-3: ”Nici n-a contat”

Jucătorul pe care Becali l-a distrus după FCSB - FC Botoșani 4-3: ”Nici n-a contat”

Daniel Pancu îngroapă securea cu CFR Cluj și face anunțul: ”Am luat o decizie!”

Daniel Pancu îngroapă securea cu CFR Cluj și face anunțul: ”Am luat o decizie!”

Pe ce loc a picat Genoa lui Dan Șucu după ultima etapă din Italia. Am aflat toate echipele retrogradate în Serie B!

Pe ce loc a picat Genoa lui Dan Șucu după ultima etapă din Italia. Am aflat toate echipele retrogradate în Serie B!



Recomandarile redactiei
Edward Iordănescu, în fața celui mai mare contract din carieră: „Multimilionar!“
Edward Iordănescu, în fața celui mai mare contract din carieră: „Multimilionar!“
A venit momentul cel mare pentru Cristi Chivu, după ultimul meci al sezonului: "Prezentul și viitorul lui Inter"
A venit momentul cel mare pentru Cristi Chivu, după ultimul meci al sezonului: "Prezentul și viitorul lui Inter"
Cutremurător: prima fotografie cu ultramaratonistul Adrian Șovea, lovit de mașină și aruncat într-un șanț
Cutremurător: prima fotografie cu ultramaratonistul Adrian Șovea, lovit de mașină și aruncat într-un șanț
Fabulos! Olăroiu are contractul pe masă și poate primi dublul salariului lui Chivu. „Împăratul revine!“
Fabulos! Olăroiu are contractul pe masă și poate primi dublul salariului lui Chivu. „Împăratul revine!“
Gigi Becali a făcut anunțul după miezul nopții: „10 milioane de euro!“
Gigi Becali a făcut anunțul după miezul nopții: „10 milioane de euro!“
Alte subiecte de interes
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
CITESTE SI
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”

stirileprotv Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

stirileprotv Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

Plaja uriașă din Europa care pare desprinsă din filmele „Dune”. Are mărimea a 1.400 de terenuri de fotbal

stirileprotv Plaja uriașă din Europa care pare desprinsă din filmele „Dune”. Are mărimea a 1.400 de terenuri de fotbal

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!