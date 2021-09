Novak Djokovic, față în față cu istoria! Ultima dată când un tenismen reușea Marele Șlem, americanii aterizau pe Lună, iar Regina Angliei avea 43 de ani 

În seara zilei de 12 septembrie 2021, Novak Djokovic va încerca să completeze Marele Șlem, performanța la care majoritatea tenismenilor pot doar să viseze.

Realizarea ar fi într-atât de rară încât cărțile de istorie ne duc înapoi până în anul în care omenirea ateriza pentru prima dată pe Lună pentru a vedea cine este ultimul jucător care a semnat Grand Slam-ul.

Cu două Grand Slam-uri în palmares, dintre care ultimul fiind singurul al Erei Open, Rod Laver este legenda pe care Novak Djokovic vrea să o egaleze printr-o victorie în ediția 2021 a Openului American. Performanța nu a mai fost atinsă în circuitul ATP de pe vremea când Openul American se juca pe iarbă, și nu pe ciment.

Cum arăta lumea în 1969, la ultimul Grand Slam reușit în circuitul ATP



Misiunea Apollo 12, încheiată cu aterizarea americanilor pe Lună se desfășura în luna noiembrie a anului 1969, an în care trupa The Beatles înregistra ultimul album împreună, intitulat Abbey Road, care a lăsat în urmă piesele memorabile ”Here Comes The Sun,” și ”Come Together.”

Richard Nixon devenea președinte al SUA în același an, festivalul Woodstock atrăgea la un loc peste 350,000 de fani ai rock-and-roll-ului veniți să-i asculte, printre alții, pe Creedence Clearwater Revival, Joe Cocker, Santana sau Jimi Hendrix.

Regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a împlinea vârsta de 43 de ani, iar în fotbalul românesc Steaua București avea doar 7 titluri de campioană în Divizia A.

1969 a fost și anul nașterii pentru numeroase vedete ale lumii de astăzi, printre care Jennifer Aniston, Jay-Z, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Ice Cube sau Ellen Pompeo.

Într-o notă tragică pentru orașul New York, anul 1969 era anul în care începuse construcția turnurilor gemene, distruse în urma atacurilor din 11 septembrie 2001.

Desfășurarea finalei turneului masculin dintre Novak Djokovic și Daniil Medvedev va fi transmisă live text pe www.sport.ro.