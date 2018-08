NOUL CLASAMENT WTA: Cum arata situatia in topul mondial incepand de astazi, dupa finala Simonei de la Cincinnati

Simona Halep incepe, azi, saptamana cu numarul 42 ca lider in clasamentul WTA, cu 2.086 de puncte in plus fata de ocupanta locului secund, Caroline Wozniacki, diferenta in crestere de la 1.926 de puncte, dupa ce sportiva noastra a jucat finala turneului de la Cincinnati, iar daneza a fost eliminata in turul doi.

In Top 100 WTA, Mihaela Buzarnescu se mentine pe locul 20, cu 2.068 de puncte, la fel Sorana Cirstea, pe locul 52, cu 1.065 de puncte. In schimb, Irina Begu a coborat de pe 55 pe 58, cu 978 de puncte, Monica Niculescu a urcat de pe 62 pe 61, cu 897 de puncte, la fel Ana Bogdan, de pe 78 pe 74, cu 840 de puncte.

Primele zece locuri in clasamentul WTA

1. Simona Halep (Romania) 8.061 de puncte

2. Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.975

3. Sloane Stephens (SUA) 5.482

4. Angelique Kerber (Germania) 5.305

5. Petra Kvitova (Cehia) 4.840

6. Caroline Garcia (Franta) 4.725

7. Elina Svitolina (Ucraina) 4.555

8. Karolina Pliskova (Cehia) 4.105

9. Julia Goerges (Germania) 3.815

10. Jelena Ostapenko (Letonia) 3.787