HALEP - BERTENS, FINALA | Prima reactie a Simonei dupa finala pierduta DRAMATIC in fata lui Bertens

Simona Halep a castigat primul set cu 6-2 si a avut minge de meci in setul 2, dar a pierdut finala de la Cincinnati contra lui Kiki Bertens.

Simona a avut doua saptamani pline. Dupa victoria de la Montreal, numarul 1 mondial a ajuns pana in ultimul act si la Cincinnati.

La finalul meciului cu Bertens, Simona a avut un mesaj emotionant pentru adversara ei si pentru suporterii veniti sa le sustina pe cele doua jucatoare.

"Iubesc sa joc aici. Va multumesc pentru ca ati venit si ne-ati sustinut. Am fost obosita in aceasta saptamana, dar a fost foarte placut sa joc in fata dumneavoastra. Vreau sa o felicit pe Kiki, a jucat fantastic. Ii doresc tot ce e mai bun pentru viitor. Le multumesc si sponsorilor, si tuturor celor care au facut posibil acest turneu. Sper sa ne vedem la anul. Le multumesc si celor din echipa mea", a spus Halep.