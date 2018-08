Momentul in care Simona Halep a pierdut controlul finalei de la Cincinnati: "E foarte greu dupa ce pierzi o astfel de minge". Cum s-a prabusit in finala cu Bertens

Simona Halep spune ca momentul in care a ratat mingea de meci in setul secund cu Bertens a scurtcircuitat-o.

Simona Halep a pierdut in trei seturi finala de la Cincinnati, in fata olandezei Kiki Bertens. La final, ea a recunoscut ca in setul decisiv a resimtit o oboseala puternica si ca nu s-a mai putut concentra.

"Este foarte greu sa piezi dupa ce ai avut minge de meci, insa asta este viata. Asta este tenisul uneori si trebuie sa trec peste acest moment dificil. A fost o saptamana grozava, dar Kiki a jucat uimitor de aceasta data.



A fost consistenta si puternica. Eu am ratat mult in setul decisiv, insa am fost foarte obosita si nu am putut control apartile emotionale si fizice. Cred ca ea a fost puternica pe final si de aceea a castigat meciul", a spus Simona Halep pentru WTA.

Simona Halep a piercut cu 6-2, 6-7, 2-6 meciul cu Bertens, locul 13 mondial incepand de astazi.