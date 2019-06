Nick Kyrgios loveste din nou! Australianul, desi a reusit executii ireale pe iarba, a fost invins in primul tur - VIDEO

Nick Kyrgios, cunoscut drept "baiatul rau" din circuitul masculin de tenis, a revenit in actiune pe teren, insa nu a facut-o cu dreptul si a fost invins inca din primul tur al turneului de la Stuttgart, desfasurat pe iarba, dotat cu premii totale in valoare de 679.015 de euro. Australianul de pe locul 36 ATP a fost invins de catre italianul Matteo Berrettini, locul 30 ATP, scor 6-3, 6-4, dupa 54 de minute de joc.



Dupa ce s-a retras de la Roland Garros spunand ca este "un turneu de rahat", Kyrgios a revenit pe iarba, insa nu a renuntat la controversatul serviciu efectuat direct din mana. Lovitura australianului a avut efect asupra adversarului lui, Berretini, care a pierdut punctul dupa cateva schimburi de mingi necontrolate. Italianul reusise sa returneze serviciul lui Kyrgios, insa australianul a executat un tweener la care adversarul lui nu a avut replica.

