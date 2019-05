ROLAND GARROS 2019 | Un nou Nick Kyrgios in circuit! Un alt australian socheaza prin declaratiile sale: ce a spus despre Roland Garros

Dupa Nick Kyrgios, un alt australian socheaza prin declaratii.

Dupa ce Nick Kyrgios a facut praf turneul de la Roland Garros, un compatriot de-al sau i-a dat dreptate australianului clasat pe locul 36 ATP. Este vorba despre Bernard Tomic, care a fost eliminat inca din primul tur la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros. Tomic, locul 84 ATP, a fost invins de americanul Taylor Fritz, locul 42 ATP, scor 6-1, 6-4, 6-1, la capatul unui meci care a durat o ora si 24 de minute de joc.

La conferinta de presa de la Paris, Tomic a fost intrebat ce parere are despre declaratiile colegului sau de breasla, Nick Kyrgios. "Sunt complet de acord cu Kyrgios. Are dreptate in tot ce a spus despre acest turneu! Acest turneu nu este pentru mine!", a spus Tomic, vizibil deranjat de faptul ca a fost nevoit sa stea de vorba cu jurnalistii. Ba mai mult, intrebat care ii sunt planurile de viitor, Tomic a dat un raspuns scurt, sec: “Voi merge la hotel”.

Nick Kyrgios, discurs acid despre Roland Garros

"Ce o sa fac azi? O sa schimb cateva mingi cu Sir Andy Murray. Cred ca este cel mai bun turneu din lume (n.r. - Wimbledon), uitati-va la aceste suprafete perfecte de iarba! Scapa de zgura, omule. Daca iti place zgura, esti prost. Treaba e ca sunt aici si trebuie sa merg la Paris in doua zile. French Open este o mizerie in comparatie cu locul asta, o mizerie, absolut o mizerie", a transmis Kyrgios saptamana trecuta pe retelele de socializare. La scurt timp dupa aceasta interventie, australianul si-a anuntat retragerea de la Openul francez.