ROLAND GARROS 2019 | Nick Kyrgios s-a retras imediat dupa tragerea la sorti! Motivul pentru care a renuntat si reactia fanilor: "Au scapat de un clovn!"

Nick Kyrgios a luat o hotarare drastica dupa declaratiile pe care le-a acordat in ultima vreme.

Nick Kyrgios, in varsta de 24 de ani, a facut in ultima vreme cateva comentarii controversate, care au atras toate luminile reflectoarelor asupra imaginii sale. Australianul de pe locul 36 ATP a mers zilele trecute la Londra, imediat dupa scandalul monstru provocat la Roma, pentru a se antrena cu bunul lui prieten, Andy Murray, pe iarba londoneza de la Wimbledon.

Cand a ajuns la terenurile de la All England Club, Kyrgios a facut un live pe internet in care a recurs la cateva comentarii acide la adresa turneului de la Roland Garros, comaprandu-l cu cel de la Wimbledon. "Ce o sa fac azi? O sa schimb cateva mingi cu Sir Andy Murray. Cred ca este cel mai bun turneu din lume (n.r. - Wimbledon), uitati-va la aceste suprafete perfecte de iarba! Scapa de zgura, omule! Cui ii place zgura e prost. Treaba e ca sunt aici si trebuie sa merg la Paris in doua zile. Roland Garros este de rahat in comparatie cu locul asta, de rahat, absolut de rahat", a spus el in videoclipul postat pe internet.



Nick Kyrgios a abandonat la Roland Garros dupa tragerea la sorti

In urma acestor comentarii si replicile acide din partea fanilor, Kyrgios a hotarat sa abandoneze la Roland Garros si sa treaca direct la iarba. In locul lui va intra un lucky loser. Fanii tenisului de pretutindeni nu l-au iertat pe australian nici de aceasta data. “Presupun ca va merge sa se antreneze cu singurul om care-l mai suporta: Murray, evident, pe iarba”, “Puteam sa pariez… nu toata lumea este facuta pentru scenele mari ale tenisului”, “La doar doua zile dup ace a spus ca Roland Garros e de rahat... se retrage… nu e de mirare”, “Perfect, as vrea sa te retragi asa pana nu mai joci deloc”, “Bine pentru Roland Garros, au scapat de un clovn!”, au fost doar cateva dintre reactiile internautilor.