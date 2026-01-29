De șapte ori campion în probele individuale ale turneelor de mare șlem, într-o fereastră de șase ani (1979 - 1984), John McEnroe (66 de ani) s-a pronunțat pentru Sport.ro asupra conflictului încins apărut în meciul Sorana Cîrstea - Naomi Osaka (3-6, 6-4, 2-6), în turul secund al Openului Australian 2026.

Iritată de strigătele de încurajare ale adversarei nipone, Sorana Cîrstea a chestionat arbitrul, referitor la modul perturbator al asiaticei de a se mobiliza, pe durata jocului, însă oficialul jocului nu a intervenit în favoarea sportivei din țara noastră.

John McEnroe admite, în cazul conflictului Cîrstea - Osaka: „Nici mie nu mi-ar fi plăcut asta.” Pe fondul acestei pasivități arătate de arbitru, comentând un gest pe care campioanele Martina Navratilova și Lindsay Davenport l-au catalogat ca „nesportiv,” Sorana Cîrstea a criticat-o direct pe Naomi Osaka, la fileu, transmițându-i că este de prea mult timp în circuit pentru a nu ști că un asemenea gest poate fi interpretat ca lipsă de fair play.

Salutul rece și reproșurile aruncate de Sorana Cîrstea fostului număr 1 WTA, la fileu, au conturat o serie de imagini răspândite în întreaga lume.



„Nicăieri nu scrie că Sorana nu ar fi putut să spună ceva direct spre Osaka, dacă a deranjat-o.” „Ce părere aveți despre conflictul dintre Naomi Osaka și Sorana Cîrstea referitor la fair play?”, a fost întrebat de Sport.ro John McEnroe.

„Nu știu exact ce s-a întâmplat. Am auzit că Osaka ar fi strigat 'come on!' între servele lui Cîrstea. Văd cum ar putea să fie deranjant. Pot să înțeleg ce a enervat-o.

Nici mie nu mi-ar fi plăcut asta, dar poți foarte ușor să spui ceva chiar adversarei, dacă nu îți place. Nu aș fi așteptat neapărat până la sfârșitul meciului. Tenisul e, în același timp, un joc psihologic. Nu e doar despre cine rezistă mai bine la căldură sau cine lovește mingea mai puternic. Sunt jocuri ale minții, e ca un meci de șah. Tenisul se joacă și cu mintea.

Nicăieri nu scrie că Sorana nu ar fi putut să spună ceva direct spre Osaka, dacă a deranjat-o. E un moment nefericit.

E coincidental că Osaka, dintr-odată, s-a retras din turneu? Nu știu. Ea spune că a fost accidentată. Dar nu știu ce s-a întâmplat acolo, a fost un moment regretabil,” a răspuns legendarul John McEnroe în exclusivitate pentru Sport.ro, într-un interviu intermediat de Eurosport.



Sorana Cîrstea

John McEnroe, semifinalist la Melbourne, în 1983

Australian Open 2026 a consemnat a optsprezecea și ultima participare a Soranei Cîrstea, pe tabloul principal al turneului major de la Melbourne. Cel mai bun rezultat atins de John McEnroe în Openul Australian a fost o semifinală jucată în ediția 1983, an în care McEnroe a fost învins de Mats Wilander, care avea să ridice trofeul, după o finală cu Ivan Lendl. Finalele Australian Open 2026 se văd pe Eurosport și HBO Max.



Simona Halep explică mai sus de ce s-a retras la doar 33 de ani, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Știrile PRO TV, înainte de Transylvania Open 2026. Turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca va fi transmis de VOYO.

