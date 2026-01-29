EXCLUSIV „Nicăieri nu scrie.” John McEnroe dezvăluie pentru Sport.ro cum ar fi procedat în locul Soranei Cîrstea, în conflictul cu Naomi Osaka

„Nicăieri nu scrie.” John McEnroe dezvăluie pentru Sport.ro cum ar fi procedat în locul Soranei Cîrstea, în conflictul cu Naomi Osaka Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Legendarul John McEnroe a precizat ce ar fi făcut, dacă s-ar fi aflat în locul Soranei Cîrstea, în momentul tensionat al partidei cu Naomi Osaka.

TAGS:
Naomi OsakaJohn McEnroeAustralian Open 2026conflictSorana Cirsteafair-play
Din articol

De șapte ori campion în probele individuale ale turneelor de mare șlem, într-o fereastră de șase ani (1979 - 1984), John McEnroe (66 de ani) s-a pronunțat pentru Sport.ro asupra conflictului încins apărut în meciul Sorana Cîrstea - Naomi Osaka (3-6, 6-4, 2-6), în turul secund al Openului Australian 2026

Iritată de strigătele de încurajare ale adversarei nipone, Sorana Cîrstea a chestionat arbitrul, referitor la modul perturbator al asiaticei de a se mobiliza, pe durata jocului, însă oficialul jocului nu a intervenit în favoarea sportivei din țara noastră.

John McEnroe admite, în cazul conflictului Cîrstea - Osaka: „Nici mie nu mi-ar fi plăcut asta.”

Pe fondul acestei pasivități arătate de arbitru, comentând un gest pe care campioanele Martina Navratilova și Lindsay Davenport l-au catalogat ca „nesportiv,” Sorana Cîrstea a criticat-o direct pe Naomi Osaka, la fileu, transmițându-i că este de prea mult timp în circuit pentru a nu ști că un asemenea gest poate fi interpretat ca lipsă de fair play. 

Salutul rece și reproșurile aruncate de Sorana Cîrstea fostului număr 1 WTA, la fileu, au conturat o serie de imagini răspândite în întreaga lume. 

„Nicăieri nu scrie că Sorana nu ar fi putut să spună ceva direct spre Osaka, dacă a deranjat-o.”

„Ce părere aveți despre conflictul dintre Naomi Osaka și Sorana Cîrstea referitor la fair play?”, a fost întrebat de Sport.ro John McEnroe. 

„Nu știu exact ce s-a întâmplat. Am auzit că Osaka ar fi strigat 'come on!' între servele lui Cîrstea.

Văd cum ar putea să fie deranjant. Pot să înțeleg ce a enervat-o. 

Nici mie nu mi-ar fi plăcut asta, dar poți foarte ușor să spui ceva chiar adversarei, dacă nu îți place. Nu aș fi așteptat neapărat până la sfârșitul meciului.

Tenisul e, în același timp, un joc psihologic. Nu e doar despre cine rezistă mai bine la căldură sau cine lovește mingea mai puternic. Sunt jocuri ale minții, e ca un meci de șah. Tenisul se joacă și cu mintea. 

Nicăieri nu scrie că Sorana nu ar fi putut să spună ceva direct spre Osaka, dacă a deranjat-o. E un moment nefericit. 

E coincidental că Osaka, dintr-odată, s-a retras din turneu? Nu știu. Ea spune că a fost accidentată. Dar nu știu ce s-a întâmplat acolo, a fost un moment regretabil,” a răspuns legendarul John McEnroe în exclusivitate pentru Sport.ro, într-un interviu intermediat de Eurosport.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea osaka 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

John McEnroe, semifinalist la Melbourne, în 1983

Australian Open 2026 a consemnat a optsprezecea și ultima participare a Soranei Cîrstea, pe tabloul principal al turneului major de la Melbourne.

Cel mai bun rezultat atins de John McEnroe în Openul Australian a fost o semifinală jucată în ediția 1983, an în care McEnroe a fost învins de Mats Wilander, care avea să ridice trofeul, după o finală cu Ivan Lendl. 

Finalele Australian Open 2026 se văd pe Eurosport și HBO Max. 

Publicitate

Simona Halep explică mai sus de ce s-a retras la doar 33 de ani, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Știrile PRO TV, înainte de Transylvania Open 2026.

Turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca va fi transmis de VOYO.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
ULTIMELE STIRI
CFR Cluj, lovitură în mercato: a semnat atacantul cu 5 titluri de campion, dorit în trecut și de Gigi Becali
CFR Cluj, lovitură în mercato: a semnat atacantul cu 5 titluri de campion, dorit în trecut și de Gigi Becali
O nouă schimbare la Real Madrid! Arbeloa, înlocuit cu un antrenor din Premier League
O nouă schimbare la Real Madrid! Arbeloa, înlocuit cu un antrenor din Premier League
Turcii nu se tem deloc de barajul cu România: "Numele adversarului nu contează"
Turcii nu se tem deloc de barajul cu România: "Numele adversarului nu contează"
Revoluția cerută la FCSB! Trei jucători, OUT: ”Nu mai e ce trebuie!” / ”Nu mi-a plăcut niciodată de el”
Revoluția cerută la FCSB! Trei jucători, OUT: ”Nu mai e ce trebuie!” / ”Nu mi-a plăcut niciodată de el”
Neagoe, furios înainte de Dinamo - Petrolul: "Veniți în locul meu să faceți schimbările!"
Neagoe, furios înainte de Dinamo - Petrolul: "Veniți în locul meu să faceți schimbările!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter a ratat calificarea directă în optimile UCL, deși a câștigat cu 2-0 la Dortmund

Reacția lui Cristi Chivu după ce Inter a ratat calificarea directă în optimile UCL, deși a câștigat cu 2-0 la Dortmund

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a învins-o pe Dortmund în UEFA Champions League: ”Confirmă o altă calitate”

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a învins-o pe Dortmund în UEFA Champions League: ”Confirmă o altă calitate”

Un nou transfer la FCSB?! Mihai Stoica: ”Gigi ar plăti oricât, e convins că vom lua campionatul!”

Un nou transfer la FCSB?! Mihai Stoica: ”Gigi ar plăti oricât, e convins că vom lua campionatul!”

Dortmund – Inter 0-2. Chivu câștigă în Germania, dar ratează TOP 8 din UEFA Champions League

Dortmund – Inter 0-2. Chivu câștigă în Germania, dar ratează TOP 8 din UEFA Champions League

Ce a spus Elias Charalambous despre Gigi Becali: „Ar fi fost mai ușor pentru mine să plec”

Ce a spus Elias Charalambous despre Gigi Becali: „Ar fi fost mai ușor pentru mine să plec”

"Vrei Inter sau Real în play-off?" Răspunsul lui Mourinho după seara absolut nebună de pe Da Luz

"Vrei Inter sau Real în play-off?" Răspunsul lui Mourinho după seara absolut nebună de pe Da Luz



Recomandarile redactiei
O nouă schimbare la Real Madrid! Arbeloa, înlocuit cu un antrenor din Premier League
O nouă schimbare la Real Madrid! Arbeloa, înlocuit cu un antrenor din Premier League
Revoluția cerută la FCSB! Trei jucători, OUT: ”Nu mai e ce trebuie!” / ”Nu mi-a plăcut niciodată de el”
Revoluția cerută la FCSB! Trei jucători, OUT: ”Nu mai e ce trebuie!” / ”Nu mi-a plăcut niciodată de el”
Turcii nu se tem deloc de barajul cu România: "Numele adversarului nu contează"
Turcii nu se tem deloc de barajul cu România: "Numele adversarului nu contează"
Vlad Dragomir, sezon de excepție în Champions League: căpitan, marcator și titular meci de meci la Pafos!
Vlad Dragomir, sezon de excepție în Champions League: căpitan, marcator și titular meci de meci la Pafos!
Neagoe, furios înainte de Dinamo - Petrolul: "Veniți în locul meu să faceți schimbările!"
Neagoe, furios înainte de Dinamo - Petrolul: "Veniți în locul meu să faceți schimbările!"
Alte subiecte de interes
Jaqueline Cristian și-a aflat adversara din turul 2 de la Jocurile Olimpice: o triplă campioană de Grand Slam și fostă număr 1 mondial!
Jaqueline Cristian și-a aflat adversara din turul 2 de la Jocurile Olimpice: o triplă campioană de Grand Slam și fostă număr 1 mondial!
Emma Răducanu, norocoasa de la Wimbledon! Doar patru câștigătoare de Grand Slam se regăsesc pe listă
Emma Răducanu, norocoasa de la Wimbledon! Doar patru câștigătoare de Grand Slam se regăsesc pe listă
John McEnroe agită apele: „Alcaraz e mai bun decât Federer, Nadal și Djokovic la 21 de ani”
John McEnroe agită apele: „Alcaraz e mai bun decât Federer, Nadal și Djokovic la 21 de ani”
John McEnroe se opune ferm: „Alcaraz e un ciudat!” Ce a contestat fostul tenismen american
John McEnroe se opune ferm: „Alcaraz e un ciudat!” Ce a contestat fostul tenismen american
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
CITESTE SI
Grecii au refuzat banii strânși de români după tragicul accident. De ce au făcut acest gest fanii lui PAOK

stirileprotv Grecii au refuzat banii strânși de români după tragicul accident. De ce au făcut acest gest fanii lui PAOK

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un bărbat care a suferit un AVC a fost dat afară în timp ce se afla în concediu medical. Care a fost motivul deciziei

stirileprotv Un bărbat care a suferit un AVC a fost dat afară în timp ce se afla în concediu medical. Care a fost motivul deciziei

„Dezamăgire” în SUA după ce UE și India au semnat acordul comercial istoric. Americanii au sărit imediat cu critici

stirileprotv „Dezamăgire” în SUA după ce UE și India au semnat acordul comercial istoric. Americanii au sărit imediat cu critici

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!