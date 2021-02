Naomi Osaka, ingrozita de oponenta sa din sferturi, Su-Wei Hsieh (35 de ani): "Ati vazut-o jucand? Daca eram intr-un joc video, as fi ales personajul ei!" 

Naomi Osaka a invins-o pe Garbine Muguruza la prima intalnire directa intre cele doua jucatoare. A fost nevoie de trei seturi si o rezilienta mentala incredibila din partea japonezei, care a revenit de la 4-6, impunandu-se 6-4, 7-5 in ultimele doua seturi ale partidei.

Intrebata despre urmatoarea adversara, Su-Wei Hsieh (35 de ani, 71 WTA), Osaka a oferit unul dintre cele mai interesante raspunsuri, aratandu-se usor tematoare cu privire la meciul din sferturi. Jucatoarea din Taiwan a invins numarul 20 WTA, scor 6-4, 6-2.

"Ati vazut-o jucand? Cand ma uit la un meci de-ale ei reactionez ceva de genul: 'Ceeee?' E una dintre jucatoarele pe care, daca eram intr-un joc video, as alege-o ca sa joc cu personajul ei. Mintea mea nu poate intelege alegerile pe care le face pe teren, dar e atat de distractiv de urmarit. Nu e distractiv sa joci impotriva ei, dar e distractiv sa o urmaresti," a declarat Naomi Osaka la conferinta de presa organizata dupa faza optimilor de finala.

