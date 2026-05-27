VIDEO După demonstrativul jucat cu Halep la Chișinău, Del Potro a ajuns viral din motive nedorite

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Juan Martin del Potro a câștigat turneul de mare șlem de la New York, în 2009.

Argentinianul Juan Martin del Potro a onorat Republica Moldova cu prezența la un meci demonstrativ organizat în Chișinău, înaintea organizării Openului Moldovei, o competiție ATP Challenger 100.

Fostul campion al Openului American a jucat alături de Simona Halep într-un eveniment de promovare a tenisului de peste Prut.

Juan Martin del Potro, ajuns viral pe rețelele sociale. Argentinianul, criticat pentru forma sa fizică

Retras de patru ani din activitate, dar nu în orice condiții, ci suferind de dureri cronice, în urma numeroaselor accidentări avute, sudamericanul a ajuns viral pe rețeaua socială X din motive nedorite.

Un videoclip care îl arată pe Juan Martin del Potro jucând tenis la Chișinău a strâns peste un milion de vizualizări, în primele 24 de ore. Imaginile au fost descrise de un text care îl pune pe del Potro într-o lumină nefavorabilă: „del Potro a fost plătit pentru a juca un meci demonstrativ la noul centru de tenis din Chișinău, Moldova. Campionul US Open de 37 de ani nu pare în formă bună,” a scris utilizatorul care a popularizat aceste imagini.

Peste un milion de persoane au urmărit fragmentul cu del Potro jucând tenis pe zgura din Chișinău

„E mai bine să te duci să citești despre crizele sale de sănătate mintală, mai ales despre cele trăite după 2019, ca rezultat al accidentărilor sale grave,” i-a replicat un alt utilizator autorului postării.

„Nu am avut intenția de a-l jigni pe del Potro,” a reacționat, ulterior, autorul, după ce a văzut atenția uriașă pe care a generat-o pe această platformă.

Simona Halep și Radu Albot au câștigat meciul demonstrativ

Momentul central al evenimentului a fost meciul demonstrativ în care Simona Halep şi Radu Albot au făcut pereche împotriva cuplului Lia Belibova / Juan Martin del Potro.

Într-o atmosferă entuziastă, în faţa a aproximativ 1.000 de spectatori, Halep şi Albot s-au impus cu 6-4, 2-6, 10-7.

De-a lungul carierei, Del Potro a câștigat turneul de la US Open în 2009, a obținut medalii olimpice (bronz în 2012 și argint în 2016) și a fost liderul echipei Argentinei care a câștigat Cupa Davis în 2016. 

