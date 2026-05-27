Ciprian Deac rupe tăcerea despre conflictul cu Daniel Pancu: ”Părea un fel de umilință!”

Ultimul sezon a fost unul dificil pentru mijlocașul echipei din Gruia. Daniel Pancu a decis să nu îl ia în cantonamentul de iarnă, iar Deac a aflat acest lucru de la oficialii clubului. Antrenorul nu i-a dat nicio explicație și s-a văzut nevoit să îl sune personal pe Pancu pentru a rezolva lucrurile.

În acest sezon, Deac și-a făcut apariția doar în 12 meciuri și a strâns doar 288 de meciuri. Mijlocașul mărturisește că uneori s-a simțit ”umilit”, însă a decis să dea totul pentru CFR Cluj până în ultimul moment.

”Nu vreau să intru în anumite polemici. Ce a fost a trecut. Am avut doar acea problemă în iarnă. După ce echipa a plecat în cantonament, neavând o discuţie cu antrenorul, într-o seară l-am sunat şi l-am întrebat ce s-a întâmplat. Nu eram deranjat de faptul că m-a lăsat acasă, mai tare eram deranjat de faptul că putea să vină să mă tragă deoparte, să mă cheme în birou şi să zică: Ciprian, uită-te în ochii mei, nu vreau să te iau în cantonament din anumite motive.

Dar el nici nu mi-a transmis şi i-a lăsat pe cei de la club să-mi spună. Şi lucrul ăsta m-a durut pentru că eu cu el am jucat, aveam o relaţie bună...Lucrul ăsta m-a deranjat cel mai tare: că nu mi-a spus faţă în faţă. Am clarificat la telefon anumite lucruri. Nu-i port pică, ură, ne-am înţeles şi acum pe final foarte bine.

Foarte mulţi prieteni, foarte mulţi colegi, efectiv colegii îmi spuneau: <<Cipri, dacă eram în locul tău...>> De multe ori am intrat după minutul 90, a fost un meci în care cred că nici n-am atins mingea...Pentru multă lume părea aşa un fel de umilinţă. În mintea mea, şi cred cu tărie asta, şi aşa ar trebui să gândească orice jucător, eu n-am intrat nici pentru Daniel Pancu, nici pentru domnul Mureşan, nici pentru domnul Neluţu Varga. Eu am intrat pentru club, pentru fotbal, pentru că respect meseria asta. Nu contează cât, dacă era să intru pentru o secundă, o secundă intram”, a spus Ciprian Deac la TVR Cluj.