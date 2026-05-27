Ciprian Deac rupe tăcerea despre conflictul cu Daniel Pancu: ”Părea un fel de umilință!”

Ciprian Deac rupe tăcerea despre conflictul cu Daniel Pancu: ”Părea un fel de umilință!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ciprian Deac și-a încheiat cariera de fotbalist la vârsta de 40 de ani. Meciul cu FC Argeș, scor 1-1, a fost ultimul din cariera sa.

TAGS:
Ciprian DeacCFR ClujDaniel Pancu
Din articol

Deac și-a luat rămas bun de la fani și va rămâne cel mai probabil în cadrul clubului, în funcția de vicepreședinte.

Ciprian Deac: ”Părea aşa un fel de umilinţă!”

  • Deac
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ultimul sezon a fost unul dificil pentru mijlocașul echipei din Gruia. Daniel Pancu a decis să nu îl ia în cantonamentul de iarnă, iar Deac a aflat acest lucru de la oficialii clubului. Antrenorul nu i-a dat nicio explicație și s-a văzut nevoit să îl sune personal pe Pancu pentru a rezolva lucrurile.

În acest sezon, Deac și-a făcut apariția doar în 12 meciuri și a strâns doar 288 de meciuri. Mijlocașul mărturisește că uneori s-a simțit ”umilit”, însă a decis să dea totul pentru CFR Cluj până în ultimul moment.

Nu vreau să intru în anumite polemici. Ce a fost a trecut. Am avut doar acea problemă în iarnă. După ce echipa a plecat în cantonament, neavând o discuţie cu antrenorul, într-o seară l-am sunat şi l-am întrebat ce s-a întâmplat. Nu eram deranjat de faptul că m-a lăsat acasă, mai tare eram deranjat de faptul că putea să vină să mă tragă deoparte, să mă cheme în birou şi să zică: Ciprian, uită-te în ochii mei, nu vreau să te iau în cantonament din anumite motive.

Dar el nici nu mi-a transmis şi i-a lăsat pe cei de la club să-mi spună. Şi lucrul ăsta m-a durut pentru că eu cu el am jucat, aveam o relaţie bună...Lucrul ăsta m-a deranjat cel mai tare: că nu mi-a spus faţă în faţă. Am clarificat la telefon anumite lucruri. Nu-i port pică, ură, ne-am înţeles şi acum pe final foarte bine.

Foarte mulţi prieteni, foarte mulţi colegi, efectiv colegii îmi spuneau: <<Cipri, dacă eram în locul tău...>> De multe ori am intrat după minutul 90, a fost un meci în care cred că nici n-am atins mingea...Pentru multă lume părea aşa un fel de umilinţă. În mintea mea, şi cred cu tărie asta, şi aşa ar trebui să gândească orice jucător, eu n-am intrat nici pentru Daniel Pancu, nici pentru domnul Mureşan, nici pentru domnul Neluţu Varga. Eu am intrat pentru club, pentru fotbal, pentru că respect meseria asta. Nu contează cât, dacă era să intru pentru o secundă, o secundă intram”, a spus Ciprian Deac la TVR Cluj.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce s-a întâmplat cu Ferrari după ce a lansat primul model complet electric, Luce
Ce s-a întâmplat cu Ferrari după ce a lansat primul model complet electric, Luce
ULTIMELE STIRI
Paolo Maldini poate semna cu un club uriaș din Turcia!
Paolo Maldini poate semna cu un club uriaș din Turcia!
Ce urmează pentru Vladislav Blănuță, după ce Igor Surkis a aflat despre interesul lui Dinamo
Ce urmează pentru Vladislav Blănuță, după ce Igor Surkis a aflat despre interesul lui Dinamo
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
Singura echipă fără victorie din Europa în acest sezon! Campioana, de la cupele europene la dezastrul total
Singura echipă fără victorie din Europa în acest sezon! Campioana, de la cupele europene la dezastrul total
Crystal Palace - Rayo Vallecano, cu românul Andrei Rațiu în finala Conference League, de la 22:00!
Crystal Palace - Rayo Vallecano, cu românul Andrei Rațiu în finala Conference League, de la 22:00!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mirel Rădoi, fericit ca un copil! Cum arată noul său bolid de peste 300.000 de euro

Mirel Rădoi, fericit ca un copil! Cum arată noul său bolid de peste 300.000 de euro

Răzvan Lucescu, după performanța incredibilă a lui Cristi Chivu la Inter: „Nu vreau să fie ipocrizie”

Răzvan Lucescu, după performanța incredibilă a lui Cristi Chivu la Inter: „Nu vreau să fie ipocrizie”

E gata să schimbe echipa din sezonul următor: ”Sunt discuții avansate”

E gata să schimbe echipa din sezonul următor: ”Sunt discuții avansate”

Un club din străinătate ar face orice să transfere un titular de la FCSB, dar întâmpină o problemă: ”Oricât ne-am dori”

Un club din străinătate ar face orice să transfere un titular de la FCSB, dar întâmpină o problemă: ”Oricât ne-am dori”

FC Barcelona se desparte de o legendă: ”O istorie perfectă”

FC Barcelona se desparte de o legendă: ”O istorie perfectă”

Jose Mourinho face revoluție la Real Madrid: șase transferuri dintr-un foc

Jose Mourinho face revoluție la Real Madrid: șase transferuri dintr-un foc



Recomandarile redactiei
Ce urmează pentru Vladislav Blănuță, după ce Igor Surkis a aflat despre interesul lui Dinamo
Ce urmează pentru Vladislav Blănuță, după ce Igor Surkis a aflat despre interesul lui Dinamo
Paolo Maldini poate semna cu un club uriaș din Turcia!
Paolo Maldini poate semna cu un club uriaș din Turcia!
Victor Pițurcă a spus cine e favorită înainte de Dinamo - FCSB: ”Ar avea un mic avantaj”
Victor Pițurcă a spus cine e favorită înainte de Dinamo - FCSB: ”Ar avea un mic avantaj”
Cine i-a învinețit ochiul lui Victor Angelescu. Acționarul de la Rapid, cu ochelari de la soare la ultimul meci
Cine i-a învinețit ochiul lui Victor Angelescu. Acționarul de la Rapid, cu ochelari de la soare la ultimul meci
Singura echipă fără victorie din Europa în acest sezon! Campioana, de la cupele europene la dezastrul total
Singura echipă fără victorie din Europa în acest sezon! Campioana, de la cupele europene la dezastrul total
Alte subiecte de interes
Uluitor! Câte kilograme a pierdut Ciprian Deac în meciul CFR - Dinamo: ”Da, este adevărat!”
Uluitor! Câte kilograme a pierdut Ciprian Deac în meciul CFR - Dinamo: ”Da, este adevărat!”
Ciprian Deac i-a dedicat victoria de pe Giulești lui Adrian Mutu: "Ne-a fost rușine"
Ciprian Deac i-a dedicat victoria de pe Giulești lui Adrian Mutu: "Ne-a fost rușine"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
CITESTE SI
Cine este Eugen Tomac, politicianul vehiculat că ar putea fi propus premier de președintele Nicușor Dan

stirileprotv Cine este Eugen Tomac, politicianul vehiculat că ar putea fi propus premier de președintele Nicușor Dan

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!