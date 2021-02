Serena Williams o asteapta in sferturi pe Simona Halep, daca romanca o elimina pe Iga Swiatek | Cum s-a incheiat blockbuster-ul Osaka vs. Muguruza 

Castigatoarea meciului Simona Halep vs. Iga Swiatek se va duela in sferturi cu Serena Williams (11 WTA).

Serena Williams a trecut in trei seturi de Aryna Sabalenka in aceasta dimineata, scor 6-4, 2-6, 6-4. Durata partidei a totalizat 129 de minute de joc.

A fost un joc solid din partea americancei nascute in Michigan, Serena Williams castigand 78% din punctele jucate cu prima serva si lovind nu mai putin de 30 de lovituri direct castigatoare. Cele doar 26 de erori nefortate au ajutat-o sa nu isi anuleze avantajul creat prin riscurile luate eficient, spre deosebire de Sabalenka, bielorusa lovind cu 6 winnere mai puti (24) si 10 greseli nefortate mai mult (36).

Va fi a doua prezenta consecutiva a Serenei Williams in sferturile unui Grand Slam, dupa ce la US Open a fost eliminata in semifinale de catre Victoria Azarenka.

Tot in aceasta dimineata, Naomi Osaka a demonstrat o rezilienta incrediblia, reusind o intoarcere de scor in fata finalistei de anul trecut, Garbine Muguruza, scor 4-6, 6-4, 7-5 la capatul unui meci de 115 minute.

In sferturi, Serena Williams asteapta invingatoarea meciului Halep vs. Swiatek, in vreme ce Naomi Osaka isi stie deja aversara; va fi Su-Wei Hsieh, care a eliminat-o in doua seturi pe Marketa Vondrousova, scor 6-4, 6-2.