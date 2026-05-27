Giuleștenii au încheiat play-off-ul Superligii României pe locul 5 cu 34 de puncte. După zece etape desfășurate în partea a doua a campionatului, echipa pregătită de Costel Gâlcă a bifat o singură victorie, a consemnat trei remize și a înregistrat șase eșecuri.

Victor Angelescu, ”accidentat” la tenis cu piciorul

La ultimul meci, Victor Angelescu (42 de ani), acționarul minoritar de la Rapid, a purtat în permanență o pereche de ochelari de soare. Motivul? Acesta și-ar fi învinețit un ochi la o partidă de tenis cu piciorul, scrie GSP.ro.

Un prieten l-a ”accidentat” pe omul care se ocupă de bunul mers al lucrurilor la Rapid în absența lui Dan Șucu, implicat și la Genoa, motiv pentru care Angelescu a fost nevoit să se afișeze cu ochelari de soare.

„A fost lovit cu piciorul în ochi la o partidă de tenis cu piciorul. A băgat capul și persoana respectivă n-a fost atentă și l-a lovit în plină figură... Este destul de avariat, ochiul este complet învinețit și a preferat să mascheze urmele cu o pereche de ochelari”, au precizat oameni din club, pentru sursa citată.

Costel Gâlcă e istorie la Rapid: ”Colaborarea a ajuns la final”

La o zi după Rapid - Universitatea Craiova 0-0, ultimul meci din play-off, echipa din Grant s-a despărțit oficial de Gâlcă. Plecarea lui se știa, oricum, de mult, în ideea în care nu și-a dus la bun sfârșit obiectivul principal fixat: accederea în cupele europene.

”Colaborarea dintre FC Rapid și Constantin Gâlcă a ajuns la final.

Le mulțumim lui Constantin Gâlcă și membrilor staff-ului său: Dumitru Uzunea (antrenor secund), Ciprian Prună (preparator fizic) și Marius Francisc (analist video), pentru profesionalismul și munca depusă în perioada petrecută la club și le dorim mult succes în continuare, atât pe plan profesional, cât și personal.

Mulțumim, Constantin Gâlcă!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.