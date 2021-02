LIVE DUMINICA DE LA 10:00 | Simona Halep are SANSA REVANSEI cu Iga Swiatek, jucatoarea care "a zdrobit-o" la Roland Garros: "Nu ma astept sa castig, Simona e o mare campioana!"

Din articol Scorul intalnirilor directe dintre Halep si Swiatek este egal

Invingatoarea meciului Halep vs. Swiatek va juca in sferturi cu Serena Williams / Aryna Sabalenka.

Simona Halep si Iga Swiatek se intalnesc in optimile de finala ale Australian Open, editia 2021. Partida va avea loc duminica-dimineata in primul meci al sesiunii de seara programat pe Arena Rod Laver, incepand cu ora 10:00, fus orar romanesc. Va fi al treilea meci direct intre romanca si poloneza, dar prima ocazie de a se duela pe o suprafata dura de joc. Invingatoarea acestui meci va juca in optimile de finala fie cu Serena Williams (11 WTA), fie cu Aryna Sabalenka (7 WTA).

Pentru a se califica in optimi, Iga Swiatek a trecut de Arantxa Rus (77 WTA), Camilla Giorgi (79 WTA) si Fiona Ferro (46 WTA) fara sa piarda vreun set. In total, poloneza a stat pe teren exact patru ore. De partea apropiata a fileului, Simona Halep a pierdut set, in meciul cu Ajla Tomljanovic (72 WTA) din turul secund, dar le-a eliminat convingator pe Lizette Cabrera (140 WTA) si Veronika Kudermetova (36 WTA); in total, Halep a jucat 4 ore si 51 de minute pe tabloul de simplu.

Scorul intalnirilor directe dintre Halep si Swiatek este egal



Cel mai curios aspect, pur coincidental, cu privire la istoricul duelurilor dintre Simona Halep si Iga Swiatek este ca ambele confruntari au avut loc in optimile Roland Garros. In 2019, Halep i-a lasat doar un game polonezei, pe cand aceasta avea doar 17 ani, pentru ca in toamna lui 2020, campioana en-titre de la Paris sa o elimine pe romanca, scor 6-1, 6-2. Meciul din 4 octombrie 2020 a durat doar 68 de minute.

Simona Halep - Iga Swiatek 6-1, 6-0 (optimi Roland Garros 2019)

Iga Swiatek - Simona Halep 6-1, 6-2 (optimi Roland Garros 2020)

"Va fi o mare provocare, pentru ca m-a zdrobit la Roland Garros. Va trebui sa fac ceva mai bine, sa joc un tenis mai bun, dar sunt increzatoare. De asta sunt aici, ca sa dau tot ce am mai bun," a declarat Simona Halep despre meciul cu Iga Swiatek.

"Simona e o jucatoare grozava. Chiar daca am jucat ultimul meci, simt ca nu am nimic de pierdut. E o campioana. O sa dau tot ce am mai bun pentru a face un joc perfect, dar nu ma astept ca o sa castig, pentru ca o intalnesc pe Simona. Ultimul meci a fost minunat, dar eu ma simteam perfect in Paris; va fi dificil sa fiu din nou in acea forma, deci nu ma astept sa castig usor. Va fi o partida grea, sper doar sa jucam un tenis bun si... poate un meci mai lung," a declarat Iga Swiatek, numarul 17 WTA.

Iga Swiatek, o jucatoare dreptace si tenace la varsta de numai 19 ani, face parte din top 20 mondial si este singura campioana de Grand Slam din activitate care nu a implinit inca 20 de ani. Poloneza loveste bakhand-ul cu doua maini si are un joc complet, combinat cu o mobilitate iesita din comun. Mai mult, viteza de deplasare rivalizeaza cu cea aratata de Simona Halep, care este una dintre cele mai bune din circuit. Singurul titlu WTA din palmaresul Igai Swiatek este tocmai Roland Garros-ul castigat anul trecut. In 2019, Iga a mai jucat o finala de turneu WTA, pierduta la Lugano in favoarea Polonei Hercog.

Halep vs. Swiatek se joaca duminica-dimineata de la ora 10:00 si va fi transmis live text pe www.sport.ro.



Optimi: Iga Swiatek (17 WTA)

Sferturi: Serena Williams (11 WTA) / Aryna Sabalenka (7 WTA)

Semifinale: Naomi Osaka (3 WTA) / Garbine Muguruza (14 WTA)

Finala: Ashleigh Barty (1 WTA) / Elina Svitolina (6 WTA)

Rezultatele Simonei Halep la Australian Open



2020: cinci victorii pe tabloul principal, infrangere in semifinale (cu Garbine Muguruza)

2019: trei victorii pe tabloul principal, infrangere in optimile de finala (cu Serena Williams)

2018: sase victorii pe tabloul principal, infrangere in finala (cu Caroline Wozniacki)

2017: infrangere in primul tur (cu Shelby Rogers)

2016: infrangere in primul tur (cu Shuai Zhang)

2015: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala (cu Ekaterina Makarova)

2014: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala (cu Dominika Cibulkova)

2013: infrangere in primul tur (cu Kristina Mladenovic)

2012: infrangere in primul tur (cu Paula Ormaechea)

2011: doua victorii pe tabloul principal, infrangere in turul 3 (cu Agnieszka Radwanska)

2010: infrangere in primul tur al calificarilor