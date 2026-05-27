”Câinii” au reușit să se califice la barajul pentru Conference League după ce au obținut locul patru în sezonul regulat. În contextul în care Universitatea Craiova a câștigat eventul, locul de Europa League a fost ”cedat” vicecampioanei U Cluj, iar CFR Cluj s-a calificat direct în preliminariile Conference League.

Victor Pițurcă, fostul selecționer, a prefațat partida de vineri și spune că cei de la Dinamo pleacă din postura de favoriți în meciul cu marea rivală pentru ultimul loc în cupele europene.

Victor Pițurcă: ”Dinamo ar avea un mic avantaj”

”Câinii” vor avea avantajul publicului, deoarece vor disputa această partidă pe teren propriu, pe lângă faptul că Dinamo a fost, în acest sezon, în play-off, iar FCSB a juca în premieră în play-out.

"Partida e deschisă oricărui rezultat. Oricine poate învinge. Să spunem că Dinamo ar avea un mic avantaj, pentru că este echipa din play-off și joacă pe propriul teren cu suporterii alături. FCSB are o experiență mai mare în partide de genul acesta.

Să vedem care echipă va fi inspirată mai mult pe teren. Putea să fie stadionul plin dacă se juca pe Arena Națională. Meciul este important. Păcat, păcat, pentru că un joc precum acesta este umbrit de faptul că nu se poate juca pe un stadion mai mare", a spus Victor Pițurcă, potrivit Digi Sport.

Cu cine ar putea juca Dinamo în Conference League. Posibile adversare foarte complicate

Printre cele mai puternice adversare pe care Dinamo le-ar putea întâlni în turul 2 preliminar din Conference League se numără Braga (Portugalia), Ajax (Olanda), FC Copenhaga (Danemarca), Gent (Belgia), Rapid Viena (Austria), Panathinaikos (Grecia), Ludogorets (Bulgaria), Rakow (Polonia), Partizan Belgrad (Serbia) sau FC Lugano (Elveția).

Totuși, Dinamo ar putea avea și un adversar mai accesibil, conform simulărilor făcute de Football Meets Data. FC Vaduz (Liechtenstein), Tobol (Kazahstan), Apollon Limassol (Cipru), Hibernian (Scoția), HB Torshavn (Insulele Feroe) sunt și ele posibile adversare pentru echipa lui Kopic.

Cu cine ar putea juca FCSB în Conference League. Formația roș-albastră poate fi cap de serie inclusiv în play-off

În schimb, FCSB are un coeficient excelent, care i-ar putea permite să fie cap de serie inclusiv în play-off-ul Conference League.

În turul 2 preliminar, cele mai puternice echipe din punct de vedere al coeficientului pe care FCSB le-ar putea întâlni sunt FK Panevezys (Lituania), Neftchi Baku (Azerbaidjan), Motherwell (Scoția), Dunajska Streda (Slovacia) sau IFK Goteborg (Suedia).

Pentru FCSB pot apărea variante și mai accesibile, cum ar fi Zimbru Chișinău (Republica Moldova), Shelbourne (Irlanda), KF Dukagjini (Kosovo), Valletta FC (Malta) sau Coleraine (Irlanda de Nord).